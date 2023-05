Markizácky pár PREHOVORIL o KRÍZE vo vzťahu: Občas LIETAJÚ TANIERE!

Široká verejnosť Petra Havránka alias Pítra a Gabrielu Gášpárovú začala registrovať najmä vďaka zoznamovacej markizáckej reality šou Love Island. Hoci si z ostrova lásky tieto hrdličky finančnú odmenu neodniesli, našli jeden druhého a v budovaní svojho vzťahu pokračovali aj po tom, čo vilu opustili.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Markíza

Po šou začali byť obaja aktívni na sociálnych sieťach a svojim fanúšikom ukazovali na prvý pohľad dokonalý, harmonický vzťah. No v istom období zrazu začalo byť ticho. A teda niet sa čomu čudovať, že nastali pochybnosti o tom, či sú ešte stále spolu alebo prekonávajú ťažkú krízu. Keďže sme ich mali nedávno možnosť stretnúť, tak sme sa ich rovno opýtali, ako to teda v skutočnosti bolo...

„Každý normálny zdravý vzťah musí mať aj krízu,“ začal na úvod nášho rozhovoru Petr. „Nechceme sa na to hrať, že je všetko ružové nonstop. Samozrejme vždy príde nejaká menšia kríza, ale u nás to nie sú krízy, ktoré by neboli zlučiteľné s tým, že by náš vzťah nemal pokračovať ďalej,“ poznamenal a ako aj sám uviedol, výmena názorov je u nich na dennom poriadku a nielen to!

Galéria fotiek (14) Zdroj: Ján Zemiar

„Samozrejme sa občas pohádame a občas vyletí aj nejaký tanier, alebo niečo podobné,“ prehovoril s úsmevom na tvári účastník dvoch reality šou, čím tak trochu prirovnal ich vzájomné spolunažívanie k temperamentnej talianskej rodine. No zdá sa, že aj podľa slov Gabriely sú z najhoršieho vonku a špekulácie o tom, že sa rozchádzajú, sú tým pádom vyvrátené.

A tak nám nedalo sa nespýtať aj na ďalšie kroky na ich spoločnej ceste. To, či plánujú svadbu a ako sa Pítr cítil počas šou Survivor, sa dozviete vo videu vyššie.