Obrovská DRÁMA v Survivor: KOLAPS... Slovenský súťažiaci padol k zemi, OKAMŽITÝ PREVOZ z ostrova!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Už v pondelok ráno sme informovali o tom, že šou Survivor opustilo najväčšie slovenské želiezko v ohni - MMA zápasník Gábor Boráros, ktorého si diváci zamilovali. Jeho bojovnosť sa mu však vypomstila na zdraví, a tak musel odstúpiť kvôli zranenému kolenu, ktoré si vyžaduje operáciu. Krátko po ňom, bohužiaľ, doslova padol aj ďalší súťažiaci z našej krajiny. A to Gáborov parťák Nathan, ktorý náhle skolaboval.

Vo včerajšej epizóde boli diváci svedkami toho, ako Nathan náhle skolaboval. Fešák s exotickými koreňmi sa zrazu zosunul k zemi a viac sa nepohol, čo okamžite vydesilo jeho kolegov. Hneď preto zalarmovali zdravotníkov.

Kolapsu predchádzala súťaž medzi kmeňmi Mao a Azua, počas ktorej ostrovania absolvovali individuálne súboje v silovom pretláčaní na pontóne nad vodou. Nathanovi sa najprv podarilo poraziť Enriqueho, avšak potom sa proti nemu postavil omnoho zdatnejší súper. A to stolár Adam Reiter, ktorý je od Nathana výrazne vyšší, väčší a stavanejší.

Blondiak z kmeňa Azua už neraz preukázal veľkú fyzickú silu a keď si s Natahanom merali sily v jednej z predchádzajúcich disciplín, Adam ho porazil. To však už Nathan zjavne nechcel dopustiť a hoci bol vyhladovaný, vysilený a na spaľujúcom slnku pravdepodobne dostal úpal, do duelu s Adamom dal všetko. Prvýkrát ho ale zdolal jednoduchšie než v druhom kole. Tam už skutočne mlel z posledného, čo neuniklo ani moderátorovi Ondřejovi Novotnému, ktorý poznamenal, že Nathan je už absolútne vyčerpaný a zjavne nevládze.

Aj napriek tomu to bojovník Nathan nevzdal a Adama z posledných síl zhodil, čím pre svoj kmeň získal jeden z rozhodujúcich bodov, vďaka čomu sa im napokon podarilo súťaž vyhrať. Nathan však zostal ležať na pontóne, dychčal a nevládal sa ani pohnúť. Nepolepšilo sa mu ani po príchode na ostrov. Tam si chvíľu oddýchol, no keď sa chcel presunúť, padol k zemi a viac sa nepostavil. Privolaná zdravotníčka následne potvrdila, že jeho stav si vyžaduje starostlivosť lekára.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Slovenského súťažiaceho museli okamžite previezť do nemocnice, kde ho vyšetrili. „To bolo strašidelné, ako bol mimo. Oči neprítomné, ruky sa mu triasli, hrozne rýchly pulz,” opísali Gogo a Tomáš, ktorí dodali, že Nathan bol tak mimo, že sa niekoľkokrát dookola pýtal, čo sa stalo. „Nathan tam nechal dušu. Klobúk dolu. Ten súboj ho úplne vyčerpal. Fyzické vyčerpanie plus boj na slnku. Sotva sa dostal vôbec sem, museli sme ho celý čas podopierať,” opísala Chili, čo divákov mimoriadne vydesilo.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

My sme sa preto zaujímali, ako to s jeho zdravotným stavom vyzerá. „Nathan mal vyčerpanie organizmu, na následky ktorého odpadol. Podstúpil niekoľko lekárskych vyšetrení a bezprostredné nebezpečie mu nehrozí. To, ako sa vyvinie jeho účinkovanie v šou, uvidia diváci v ďalších epizódach,” povedala pre Topky.sk PR manažérka Survivor Zuzana Serdelová, keď sme sa pýtali, či sa Nathan na ostrov vráti. Viac informácií sa dozviete už dnes na Voyo.sk!

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza