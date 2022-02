Slovenská speváčka skúša SVADOBNÉ ŠATY: A ty si sa kedy zasnúbila?!

BRATISLAVA - Na verejnosti sa už dlhé roky neobjavila so žiadnym oficiálnym partnerom, no napriek tomu sa najnovšie zvŕtala vo svadobnom salóne. Reč je o Lenke "Lere" Rakarovej (40), ktorá teraz mnohých šokovala. Zdá sa, že rocková speváčka a herečka chystá svadbu!

Lenka najnovšie na svoj Instagram zavesila sériu záberov zo skúšky svadobných šiat. Blondínka bola na skúške v luxusnom bratislavskom salóne, ktorý má medzi klientkami mnohé prominentné Slovenky a jeho modely predvádzajú i finalistky Miss Slovensko počas ich veľkého galavečera.

Lera na sociálnej sieti uverejnila fotografie v niekoľkých rozprávkových kúskoch so záhadným popisom, ktorý nasvedčoval tomu, že by sa z nej čoskoro mohla stať nevesta. „Už ste si niekedy vyberali svadobné šaty? Asi najväčšia dilema na svete. Môj výber uvidíte už čoskoro,” napísala k zverejneným záberom rocková diva, ktorá dodala, že "niečo sa chystá" a "prípravy sú v plnom prúde". My sme ju teda oslovili s otázkou, či našla toho pravého a to, čo "chystá", je, že sa čoskoro postaví pred oltár.

Na otázku, či bude svadba, však odpovedala úplne inak, než by človek čakal. „Rozvod,” povedala s hurónskym smiechom pre Topky.sk speváčka, ktorá bola zatiaľ vydatá len raz, a to za Alexandra Salmanova. S tým sa rozviedla potom, čo zistila, že ju podvádzal a problémom čelil aj za svoju podnikateľskú činnosť. Na krku mal podplácanie, za čo si odsedel niekoľko rokov vo väzení. „K tomu sa teraz vyjadrovať nebudem. Ale už onedlho,” vyjadrila sa speváčka, no to, čo chystá, prezradiť nechcela.

