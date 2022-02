Hneď po pôrode na JIS-ke: Synček slovenskej moderátorky bojoval o život!

Kristína Jurčová sa svojho bábätka nevedela dočkať. Jej synček Sebastian sa totiž na tento svet nijako neponáhľal a v rakúskom Hainburgu prišiel na svet až 11 dní po poslednom lekármi určenom termíne pôrodu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ

V pôrodnici ale strávili len jedinú noc. Hneď ráno totiž novorodenec extrémne zvracal a následne došlo k prevozu na bratislavské Kramáre. „Diagnóza: nevie sa, čo mu je, ale toto je zle-nedobre. Malý ostal na JIS a ja po 24 h domov,” uviedla Kristína na sieti Instagram.

Po troch dňoch lekári pristúpili k operácii. Zistilo sa totiž, že Sebastian má na čreve dierku. „2x za deň narkóza pre také malé bábätko, naozaj hrozný pocit. Po operácii sme išli prvý raz na návštevu, každý deň na maximálne hodinu,” opísala moderátorka.

Po týždni konečne mohla ísť za svojím bábätkom do nemocnice aj ona. „Už relatívne aj troška zahojená, čo sa týka sekcie, teda fyzicky. Ale mega rozbitá na cucky psychicky a emočne,” netajila. A kým malý ležal na štvrtom pochodí, ona ho chodila z druhého poschodia navštevovať. „Síce mal stále hadičky, snímače, katéter, antibiotiká, infúzie, ale bola som s ním,” uviedla.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ

Jurčová netají, že pobyt v nemocnici bol pre ňu náročný a veľa plakala. Predpokladá, že možno mala aj popôrodnú depresiu. Jedno však vyhlásila napevno: „V globále nám na Kramároch zachránili syna.”

Boj o život bol teda úspešný, no najbližší rok bude Sebastian podstupovať kontroly na oddelení rizikových novorodencov, na hematológii aj chirurgii. Aktuálne je už so svojimi rodičmi doma. „Mladý bojovník mal ťažší štart do života, ale teraz už bude mať len samú lásku a veríme, že to najpevnejšie zdravie,” vyhlásila s nádejou novopečená mamina, ktorá si prešla tými najhoršími chvíľami hneď po pôrode.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ