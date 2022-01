Problematický pôrod slovenskej moderátorky: Ukrutné bolesti... Myslela som si, že umriem!

Keď Kristína ešte len čakala, kedy sa jej syn rozhodne zavítať na tento svet, prezradila svojim fanúšikom, že vyvolávanie pôrodu dôrazne odmieta. A tak prišiel Sebastian na svet až 11 dní po poslednom odhadovanom termíne. „Cítila som, že príde sám. A prišiel. Len troška inak ako som si to naplánovala a vysnívala,” prezradila teraz na sieti Instagram.

Pred týždňom v pondelok vyrazila so svojím priateľom Tomášom do nemocnice v rakúskom Hainburgu. „Predýchavam, sprcha, prechádzam sa, opieram o rebriny, začína ma ukrutne bolieť chrbát, vlny sú už dosť silné, Zvládam,” opísala svoj ranný stav. V čase obeda sa však už presunula na pôrodnú izbu a všetko sa zmenilo.

„Po obede to už prestávala byť sranda, vlny každé 4 minúty, predýchať ju bez masáže spodného chrbta nebolo možné, vystrelila by mi snáď chrbtica od bolesti,” zverila sa moderátorka. Skúšala preto rôzne polohy a pomôcky, aby si aspoň trochu uľavila od bolesti. „Už som to fakt nedávala, bolesť strašná, tlaky strašné, vyšetrenia doktorov v tom móde extrémne náročné, myslela som, že umriem. Doslova,” priznala.

Následne sa, bohužiaľ, prišlo na to, že bábätko v pôrodných cestách nepostupuje, zle rotuje hlavičkou a prirodzený pôrod nie je možný. A keďže prístroje ukázali, že ozvy plodu slabnú, pristúpili lekári k cisárskemu rezu. „Sestra sa ma pýta, či chcem infúzku na koniec kontrakcií, doslova som o ňu prosila. Dostala som a brali ma na sálu. Šialená zimnica, ktorú som dostala, sa nedá opísať,” priblížila posledné okamihy pred zákrokom.

Sebastian sa narodil 17. januára o 16:01. „Všetko ma bolí, ale som šťastná. Bolo to ťažké, veľmi ťažké, bolestivé a strašné, ale vlastne by som si to hneď zajtra zopakovala znova. Dnes je to siedmy deň po a telo sa mi hojí pomaly. Jazva bolí, páli, ťahá, stále beriem ibalgin/paralen/flector – snažím sa kvôli mliečku čo najmenej, ale bez toho sa nedá. Prejdem len po dome pár metrov, chrbát bolí šialene. Postaviť sa v noci z ľahu na wc je za trest, osprchovať sa a vliezť do vane detto,”uviedla v pondelok večer Kristína s tým, že nikdy predtým vo svojom živote necítila toľko bolesti a nikdy toľko ani neplakala. Ako navyše dodala, ich príbeh ešte pokračuje a neskôr prezradí viac.