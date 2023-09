Dovolenka slovenskej moderátorky: NUDISTICKÝ KEMP... Ja sa nehanbím!

Kristína Jurčová (Zdroj: Instagram KJ)

Kristína Jurčová má na rádiu Viva víkendovú popoludňajšiu reláciu Chillout, čo je výraz pre totálny relax. Ten si dopriala aj samotná moderátorka. Aktuálne sa vrátila z dovolenky v Chorvátsku.

(Zdroj: Instagram KJ)

Nebol to ale úplne tradičný pobyt pri mori. Kristína sa totiž s partnerom a synom vybrala do FKK kempu. FKK znamená frei körper kultur, čiže nudizmus. „80% času sme trávili bez ničoho, slobodne. Najprv to bol zvláštny pocit, a to ja sa teda nehanbím, no po pár dňoch čistá topka,” skonštatovala Jurčová.

Okrem vybavenosti kempu a čistoty sociálnych zariadení ocenila najmä príjemnú spoločnosť. „Čo bolo najviac super - všetci dokonalo milí. Nie personál, ale random ľudia, spolukemperi. Oblečenie evidentne odhadzuje aj zlosť, negativitu a nepríjemnosť. Sloboda sa ukazuje ako príjemný nástroj úsmevu, priateľstva a miloty. A to ma fascinovalo,” prezradila Jurčová svojim sledovateľom na sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram KJ)