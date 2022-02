Nepríjemné prekvapenie PO PÔRODE: Toto slovenská moderátorka vôbec netušila!

BRATISLAVA - Pôrod, bohužiaľ, často neprebieha podľa predstáv budúcej matky. Svoje o tom vie aj moderátorka Kristína Jurčová, ktorá s cisárskym rezom absolútne nerátala a následne ani netušila, ako sa po tomto zákroku o seba starať. A trochu sa jej to vypomstilo.

Moderátorka Kristína Jurčová priviedla svojho syna Sebastiana na svet 17. januára. Ako už informovala, chlapček okamžite bojoval o život - lekári totiž zistili, že má na čreve dierku a museli pristúpiť k operácii.

No už samotný fakt, že musela rodiť cisárskym rezom, bol pre brunetku istým šokom. Celých deväť mesiacov tehotenstva sa totiž pripravovala na prirodzený pôrod, a tak ju teraz niektoré informácie zaskočili. „Napríklad ja som si myslela, že po šestonedelí môžem začať chodiť na jogu, môžem začať cvičiť, no a vôbec nie, keďže vlastne sa nemôže cvičiť až šesť mesiacov po pôrode kvôli zrastom, kvôli tomu, ako sa vám môže vnútro stále potrhať a poškodiť,” povedala Kristína na sieti Instagram.

Aktuálne už získava potrebné informácie aj od fyzioterapeutky. „Cisársky rez je vlastne jedna z najnáročnejších veľkých brušných operácií. Ja som napríklad vôbec nevedela, že sedem vrstiev kože sa reže tak, že niektoré vodorovne, niektoré zvisle. Máte potom tých sedem vrstiev kože zašitých a ony pracujú a hoja sa dokopy 10 až 14 mesiacov, čo som ja teda vôbec nevedela. Prosím vás, ženy, ktoré chcete rodiť cisárskym a nikdy ste nerodili, tak si to premyslite a naštudujte,” uviedla.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram KJ

Ona sama si s vidinou prirodzeného pôrodu informácie o cisárskom reze nezháňala a teraz trochu aj ľutuje. „Tým, že sa to stalo a tým, že sme mali malého v nemocnici, tak ja som tie prvé dva týždne veľmi podcenila a stále ma tá jazva aj veľmi bolí. Nevedela som, ako správne vstávať, ako si ľahnúť a nevedela som veľa vecí – keby som ich vedela, tak možno by som si neuškodila, čo som si trošku uškodila,” priznala s tým, že sa teraz ide pustiť do naprávania toho, čo "pokazila".