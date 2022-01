Toto im Máziková nedaruje: Aha, ako ju urazili v Milujem Slovensko!

V dnešnej časti Milujem Slovensko súťaží aj stand-up komik Ivo Ladižinský. A v jeho prítomnosti sa vždy dá čakať, že to schytá niekto známy.

Galéria fotiek (2)

Tentoraz z jeho úst zaznelo meno Evy Mázikovej, a to pri téme veku – jedným dychom s egyptským faraónom Tutanchamónom. A kapitán mužstva Dano Dangl to ešte dorazil. Vypočujte si to vo videu.

Celú reláciu si môžete pozrieť už dnes večer na RTVS.