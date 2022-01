DRÁMA na palube lietadla: Slovenský spevák myslel, že ZOMRÚ... Ľudia sa v panike MODLILI a KRIČALI!

BRATISLAVA - Letecká doprava je síce štatisticky tou najbezpečnejšou, no i tak má na svedomí tragické straty mnohých ľudských životov. O ten svoj sa v lietadle pred pár dňami bál aj mladý spevák David Key, ktorý zažil niečo, čo si väčšina z nás nevie a ani nechce predstaviť...

Turbulencie síce patria k pomerne bežným záležitostiam, no niektoré vedia človeka vydesiť na smrť. Jednu takú zažil aj David, keď sa pred pár dňami vracal z Moskvy. Krátko pred pristávaním vo Viedni sa v lietadle odohrala taká dráma, že sa cestujúci báli o svoj holý život.

„Keď som odlietal z Moskvy, vonku sa zmrákalo, ale nefúkalo, bolo celkom dobré počasie. Nalietal som sa už dosť a milujem to. To, čo sa ale začalo diať pri pristávaní nad Viedňou, som ešte nikdy nezažil. Na tie turbulencie a paniku, aká na palube lietadla vznikla, nikdy nezabudnem. V jeden moment stíchli motory a lietadlo začalo klesať,” opísal pre Topky.sk mladý hudobník.

Galéria fotiek (4) Davidov návrat z Moskvy bol mimoriadne dramatický a plný strachu.

Zdroj: Instagram

O malú chvíľku síce bolo počuť motory znova, no lietadlo sa extrémne triaslo a nakláňalo z jednej strany na druhú. A vtedy na palube vznikla absolútna panika. „Ľudia na palube kričali, pán, ktorý sedel vedľa mňa, sa začal modliť. Letušky sa nás snažili upokojovať, ale videl som na nich, že aj ich táto situácia prekvapila, zrazu sa už neusmievali. Boli vystrašené, evidentne ani im nebolo všetko jedno. Možno, keby som nevidel, ako sa boja letušky, znášal by som to aj ja ľahšie,” prezradil nám David.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook D.K.

„Obyčajné turbulencie nie sú nič výnimočné, zažil ich asi každý, ale toto bol extrém. Ja som sa reálne začal lúčiť zo životom. Možno vás to pobaví, ale v tom momente mi bolo najviac ľúto, že som ešte nestihol vydať ani cédečko, na ktorom už tak dlho pracujem, premýšľal som nad vecami, ktoré nestihnem, nad blízkymi ľuďmi,” hovorí spevák o najhoršom strachu, aký kedy v lietadle prežil.

Nakoniec však všetko dobre dopadlo. „Predsa len sa nám podarilo doletieť do cieľa na letisko Schwechat. Bolo to ale dosť drsné pristátie. Chvíľu nám všetkým trvalo, kým sme sa spamätali a uvedomili si, že je konečne po všetkom a môžeme lietadlo opustiť,” dodal mladý muzikant s tým, že dúfa že podobnú situáciu už nikdy nezažije.