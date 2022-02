Mázikovú URAZILI v Milujem Slovensko: Eva vracia ÚDER… Ladižovi poriadne naložila!

V poslednej časti Milujem Slovensko súťažil aj stand-up komik Ivo Ladižinský. Ten s radosťou o sebe tvrdí, že je veľmi starý... Hoci má len 57 rokov. No a práve v tejto súvislosti si neodpustil narážku, ktorou urazil Evu Mázikovú. Vraj nikto od neho nie je starší - iba Tutanchamón a Eva Máziková. No a kapitán tímu Dano Dangl tento "vtip" úplne dorazil. Pozrite si video vyššie!

Už keď sme písali o tejto situácii, bolo nám jasné, že Eva Máziková im takéto vtípky na svoju adresu nedaruje. A mali sme pravdu, no podala si najmä pozvaného stand-up komika. Na tom nenechala ani nitku suchú. „Práve mi prišlo toto video. Neviem presne, kto je ten "malý chlapec" pod pultíkom (nikdy sme sa nestretli), ale teší ma, že som mu pomohla svojím menom zviditeľniť sa,“ začala pekne zostra speváčka.

„Som Slovenka a Milujem Slovensko a pozdravujem každého, kto má rád túto reláciu. A ty, drobček, keď pôjdeš nabudúce okolo, musíš podskočiť, aby som si aj ja teba všimla, lebo ja mám rada mužov, ktorí, keď chcú o mne, alebo so mnou hovoriť, tak sa mi pozerajú do očí. Ale neboj, možno raz vyrastieš a nájdeš si peknú ženu, pri ktorej zabudneš myslieť na Tutanchamóna. Veľmi ti to želám, srdienko malé,“ dodala.