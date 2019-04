"Rozprávam, ako mi zobák narástol," hovorí Ivo Ladižinský alias Ladižo z Temných Kecov

Na Slovensku stand up comedy nemá až takú tradíciu ako napríklad v Amerike, ale vy ste to riskli a pred štyrmi rokmi ste dali dokopy pomerne bláznivú "partičku", ktorá má dnes ohromný úspech. Očakávali ste toľko fanúšikov? (Môžete byť v odpovede aj neskromne sebavedomí...)

Moja predstava s Jerrym, bola taká, že raz či dvakrát do mesiaca urobíme stand up pre kamarátov a fanúšikov, ktorých sme mali zo Slovenska. Predstavovali sme si, že by sa ich zišlo okolo 150, zasmiali by sme sa, niečo by sme si privyrobili a dali by sme si psycho-očistu... A chceli sme to hlavne robiť ináč ako Gordulič.

Začiatky možno neboli práve najľahšie... Spomeniete si, ako reagovalo publikum? Boli aj trápne minúty ticha, kým ste sa vypracovali do tohto štádia, keď sa publikum doslova "pučí" od smiechu?

Našťastie sme toto nikdy nezažili. Hlavne sme už mali 5-ročné skúsenosti so stand upom zo Slovenska ako to robiť aj ako to nerobiť.

Každý z vás je iná osobnosť, má na pódiu iný prejav, vyberá si iné témy, no napriek tomu - máte jediný spoločný menovateľ všetci. A to sú vulgárne výrazy. Používa ich každý normálny človek (nepochybne aj členovia KDH...). Sú cielené alebo spontánne? V začiatkoch boli aj ľudia šokovaní alebo ich brali ako súčasť vášho prejavu, ktorý patrí k stand upu?

Tie vulgarizmy fungujú. Mňa vyslovene bavia a nerozmýšľam, kam ich dám a kedy a koľko. Rozprávam ako mi zobák narástol. A keď to ľudia ešte náhodou v 21. storočí riešia, je to len ich problém a hlavne tí, čo sa z chuti zasmejú, vedia, že to nie je len o vulgarizmoch! A tým, čo to akože stále odsudzujú, aj tak neverím.

So stand up comedy je to niekedy ako s jazzom. Muzikant má niekedy improvizáciu čiastočne pripravenú, niekedy sa odviaže tak, že sa dostane do absolútneho tranzu a hrá spontánne. Dosiahli ste za tie roky túto spontánnosť alebo potrebujete aj prípravu?

Poctivá, kvalitná, pravidelná príprava je základom kvalitného stand upu! O čom, o kom, ako to už je individuálne... A potom k tomu ide prejav. Funguje to, ak si ľudia myslia, že je to free stajl a pri tom je to pripravené. Ja mám free stajl všetko, čo pácham s publikom a viem, že to nikto zo slovenských stand up komikov tak nerobí ako ja, aj keď jeden z tých novších to dosť nasilu opakuje. Bolo mi divné, keď som to ako divák na jeho showke videl, ale prečo nie. Na druhej strane, keď som topka .

Priznám sa, mojím favoritom je Jerry (čím, samozrejme nedevalvujem ostatných). Nielen kvôli tomu, že je "vášnivý" športovec, nielen pre jeho historky z nemocnice, strednej školy či požúrové stavy a krajné riešenia, ale celkový prejav a spontánnu komunikáciu s publikom (najmä jednou nákazlivo sa smejúcou fanynkou). Je Jerry rovnako "crazy" aj doma alebo je to príkladný starostlivý otec, ktorý vie pred Vianocami opraviť kotol?

C je správna odpoveď

Ladižo, Vy ste tiež osobitná kapitola. Je záhadou, ako ste sa dostali od Missiek k stand upu. Mali ste už plné zuby tých krásnych tiel, dokonalých úsmevov a učiť "chodiť" mladé dievčatá? :)

Hej, v skratke som už mal plné zuby toho, čo ma živilo posledných 35 rokov, ale bolo o mne vždy známe, že rád rozosmievam a bavím ľudí. Smiech ľudí spája. A keď nejde o život, ide o hovno... A o tej móde pózerov v dnešnej dobe nebudem radšej ani hovoriť.

Čo vám dáva stand up comedy a čo vám berie? Zasahuje aj do vášho súkromia?

Do súkromia ani nie. A keď, tak skôr pozitívne. Dáva mi pocit slobody prejavu, ekonomickej nezávislosti a veľkú mieru psychoočisty. Určite mi viac dáva, ako berie.

Váš humor je niekedy skutočne "dark". Najprv človek zamrzne, chvíľu nevie, či sa má smiať alebo sa červenať od hanby. No skrátka a dobre... To, čo robíte, asi nie je pre konzervatívne publikum typu KDH, však?

Stand up je najdrsnejšia forma humoru, čiže nie je samozrejme pre každého... A náš už vonkoncom nie! Ale tak to chceme a je to tak dobre a po našom.

Máte stanovené nejaké hranice, kedy je to ešte vôbec vhodné považovať to, čo, robíte, pokladať za humor a kedy by sa už teoreticky človek mohol aj uraziť? Alebo vám je to úplne jedno, že sa urazí? Ide vám trošku aj o provokáciu?

Nemáme hranice. Načo? Veď nie sme vo verejnoprávnej televízii a hlavne robíme humor a nie sme v nejakej publicistickej serióznej relácii, ale na stand upe. A za seba môžem povedať, že ja milujem provokáciu aj keď je to trochu cez... A kto sa urazí, má podľa mňa sám vážny problém. V rámci marketingu „všetko cez“ veľmi dobre funguje..

Za tie roky ste sa stali obľúbenými nielen medzi vašimi stálymi fanúšikmi, ale aj osobnosťami - hercami, komikmi, ako sa to v našich "slovenských vodách" hovorí, medzi celebritami, ktoré vám fandia. Vážite si ich podporu?

Je to tak a stále je ich viac. Proste super pocit, že herci zo SND verejne fandia a sú tvoji "fanúšikovia" alebo Dominika Cibulková - svetová športová star príde na Temné Kecy aj s mamou v našom merči - v tričku TEMNÉ KECY a podobne. Tých známych, celebritných a mienkotvorných ľudí je stále viac a viac. Našťastie, lebo je to super pocit a motivácia.

Nedávno ste veľkolepo oslávili v Ateliéri Babylon vaše 4. narodeniny. Fakt, že máte úspech, sa odrazil v natrieskanej sále a prišli vás podporiť aj mnohé známe tváre. Povedali by ste si pred štyrmi rokmi, že sa takéto niečo stane?

Úprimne? Asi nie, že to bude až takto rásť. Jerry na začiatku tomu veril viac, ak mám byť úprimný, ale vždy sme sa podporovali vzájomne a fantasticky sa na biznis dopĺňame a ovplyvňujeme. Za štyri roky vybudovať takú známu značku z ničoho je fenomenálne. Dokonca o tom našom úspechu vraj aj prednášajú v serióznych inštitúciách a podobne, pokiaľ viem.

Podporuje vás aj spoločnosť Rebuy Stars v rámci projektu Na ceste k úspechu... Ako toto sponzorstvo hodnotíte? Lebo zase, ruku na srdce, na Slovensku máme veľa bohatých firiem, ale mnohé z nich sú aj tak trošku lakomé "pustiť korunu" a radšej si nechajú koleno prevŕtať...

Tak my sme mali sponzorov, na šťastie, od začiatku. Proste kvalita a inakosť funguje. No Rebuy Stars sú veľkí páni, že majú odvahu podporovať aj takýto druh zábavy a umenia a nielen šport, napríklad. Vždy sa k nim všetci z Temných Kecov veľmi tešíme, či je to pracovne alebo súkromne. Starajú sa o nás úplne hviezdne a rozmaznávajú nás. Proste super. Dúfam, že to potiahneme aj dlhšie ako rok. Proste kvalita sa vždy nájde a spája. Sponzorov nikdy nie je dosť a Rebuy Stars ukázali tým, čo váhajú, že ako na to a že sa to vypláca spojiť sa s kvalitným produktom, ktorý priťahuje aj k ich produktu ľudí.

16. apríla sa chystáte do Košíc. Čo ste si pripravili na túto šouku? O čo prídu tí, ktorí ostanú doma sedieť na zadkoch, konzumovať čipsy a pivo, pozerať do bedne farmu a iné vysoko intelektuálne programy?

Treba rozhodne do Rebuy Stars v Košiciach prísť. Minule tam bolo okolo 200 ľudí, skvelá atmosféra a afterka po showke. Výborné a krásne prostredie, skvelý zvuk a svetlá, jedlo, pitie. A o témach na 16. apríla ani nebudem radšej hovoriť. Budú iné ako naposledy a hlavne nové stand upy, čiže príďte a budeme sa dve a pol hodiny smiať s temnými menami: Jerry Veľmajster Szabó, ako špeciálny hosť Jaro Slávik a moja maličkosť Ladižo.

Lístky na Temné Kecy v Rebuy Stars Košice zakúpite na PREDPREDAJ.SK.

