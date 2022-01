Plačkovej kolega: Drsná skladba pre exmanželku Z VÄZENIA… Včera mě zavřeli, už hul*š ocasy!

PRAHA - Leo Beránek (31) sa do povedomia českej a slovenskej verejnosti dostal ako účastník reality šou Hotel Paradise, v ktorej zahviezdila aj Zuzana Plačková (30). Svojich 5 minút slávy však nevyužil najlepšie. Spájané sú s ním viaceré škandály, kvôli ktorým napokon skončil aj vo väzení. Teraz odtiaľ rapuje... Svojej ex zložil skladbu, ktorú plánuje vydať na Valentína. Uff, ale ten text!

Uplynuli už takmer 2 roky odvtedy, čo súd rozhodol, že Leo Beránek si za mrežami odsedí 6 rokov natvrdo. Vinným ho uznali z ťažkého ublíženia na zdraví, vyhrážania sa zbraňou a opakovaného výtržníctva. Toto všetko sa malo stať v roku 2018. Už predtým si pritom amatérsky spevák a thaiboxer odsedel 20 mesiacov vo väzení za pokus o ublíženie na zdraví a tiež bol obvinený z niekoľkonásobného výtržníctva.

Leo z Hotelu Paradise ide do väzenia: Dostal 6 rokov natvrdo!

Zdá sa teda, že v chládku ešte nejaký ten čas pobudne... No aj odtiaľ má stále čo povedať. Vianoce si kontroverzný raper okorenil vydaním albumu priamo z väzenia, kam prepašoval dokonca aj telefón a natočil naň videoklip. Od väzenskej stráže potom na oplátku dostal pod stromček prevoz do inej väznice na samotku. Napriek tomu však Beránek oznamuje, že na Valentína vydáva novú pieseň.

Tá je určená jeho exmanželke a matke jeho dcéry Connie. Rozhodne však nebude plná lásky, práve naopak... Ich vzťahy sú už dávno na bode mrazu. Playmate tvrdí, že ju Leo okradol o peniaze po otcovi, mlátil ju a vyhrážal sa jej smrťou. Beránkovo okolie zas tvrdí, že práve kvôli nej začal raper brať drogy.

Leo sa tak na adresu svojej expartnerky plánuje vyjadriť v piesni, ktorú napísal vo väzení. A Connie z toho vôbec nie je nadšená. Veď bodaj by aj bola... Stačí sa pozrieť na ten text. „Dievča, ty nevieš, čo chceš. Chodíš mi do basy, ja o to nestojím, skús hádať, prečo asi. Dievča, si zúfalá, píšeš mi dopisy. Včera ma zavreli, už fajčíš ocasy,“ znie časť z piesne.

