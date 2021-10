Plačkovej KAUZA s drogami: Nie je na to odkázaná… Na tomto BIZNISE zarobila milión eur!

BRATISLAVA - Celý uplynulý týždeň bolo témou číslo jeden zadržanie Zuzany Strausz Plačkovej (30), Reného Strausza a ďalších ľudí. Meno influencerky a jej manžela sa začalo skloňovať v súvislosti so zločineckou skupinou a predajom drog. Keď ju vo štvrtok popoludní prepustili na slobodu, vyjadrila sa, že na takýto pochybný biznis nie je odkázaná. A to je fakt - minulý rok podnikateľka zarobila milión eur. Na tomto!

Zuzana Strausz Plačková sa verejne známou stala v roku 2012, keď sa objavila v jojkárskej reality šou Hotel Paradise. Potom nasledovalo niekoľko úspešných či menej úspešných krokov, ktorými umocnila povedomie o svojej osobe a zo svojho mena postupne budovala silnú značku. Dnes sa hrdo môže pýšiť označením slovenská kráľovná sociálnych sietí.

No po rokoch propagovania cudzích značiek sa Zuzana rozhodla, že svoj vplyv využije vo svoj prospech a začala vyvíjať vlastné produkty. Dnes jej firma ponúka kolagény, oblečenie, diétnu stravu či CBD. Okrem toho podniká v oblasti gastronómie a má vlastnú kaviareň v bratislavskej Petržalke. A zdá sa, že medzi Slovákmi žne obrovské úspechy.

Celkové výnosy firmy QUEEN ZP s.r.o. dosiahli minulý rok výšku viac ako milión eur a v porovnaní s minulým rokom vzrástli o astronomických 610 % Zdroj: finstat.sk

Účtovné závierky jej firmy sú totiž verejne dostupné na internete. No a podľa nich jej firma QUEEN ZP, s r. o. vykazovala minulý rok zisk 532 502 eur, pričom tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyleteli o astronomických 610%. Plačkovej spoločnosť tak v čase, keď iné firmy kvôli pandémii krachovali, dosiahla celkové výnosy 1 021 069 eur.

Zuzana Strausz Plačková odviedla štátu daň z príjmu 158 415 eur. Zdroj: finstat.sk

Po odpočítaní nákladov kráľovná slovenského internetu potom odviedla štátu aj peknú daň z príjmu - zo sumy 532 502 eur to predstavovalo 158 415 eur. Jej slová „My nie sme odkázaní na to, aby sme vykonávali nejakú takúto podobnú činnosť,“ sú teda evidentne pravdou. No o tom, či sú v drogovej kauze nevinní, rozhodne až súd. Najbližšie sa akciou NAKA s názvom Chikara bude zaoberať Najvyšší súd SR už 7. októbra 2021.

