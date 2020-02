Leo z Hotelu Paradise ide do väzenia: Dostal 6 rokov natvrdo!

PRAHA - Raper Leo Beránek pôjde za napadnutie niekoľkých ľudí vrátane invalidného muža na šesť rokov do väzenia. Rozhodol o tom dnes pražský vrchný súd. Zamietol odvolanie amatérskeho thaiboxera a právoplatne ho odsúdil za ťažké ublíženie na zdraví, vyhrážanie sa zbraňou a opakované výtržníctvo. Beránek vinu od začiatku odmietal.

Odvolací senát potvrdil októbrový verdikt Mestského súdu v Prahe. Rovnako ako prvostupňový súd neuveril rapperovmu tvrdeniu, že jedného z mužov napadol v nutnej sebaobrane a ostatných vôbec.

Beránek priznal iba jedno napadnutie. Na súde však tvrdil, že v tomto prípade bránil dievčinu proti agresívnemu útoku zo strany drogového dílera. "Na miesto som sa neprišiel pobiť, neprišiel som vyvolávať konflikt," zdôraznil. Podľa svojej dnešnej výpovede dostal strach a stúpla mu hladina adrenalínu. "Je pravdou, že obžalovaný incident nevyprovokoval. Je aj chvályhodné, že zasiahol," vyhlásil predseda senátu Jiří Lněnička.

Muž ale podľa neho už po príchode Beránka ďalej neútočil ani sa jeho ranám nebránil. Naopak rapper podľa neho zasadzoval údery s rozmyslom, čo potvrdili svedkovia aj záznamy z kamier. Aj keby však bral súd obranu dievčatá ako poľahčujúcu okolnosť, nemohol podľa Lněnička trest znížiť. Beránek čelil sadzbe od 5 do 12 rokov väzenia a podľa odvolacieho senátu "už v minulosti preukázal, že má sklony k trestnej činnosti".

Prvý útok sa stal 1. mája 2018 v centre Prahy pred klubom Ateliér, kde Beránek do rána popíjal s priateľmi. Potom iného muža najprv opakovane udrel do hlavy, a keď sa jeho sok snažil vstať z pokľaku, nakopol ho do tváre tak, že muž okamžite stratil vedomie a spadol na dlažbu. Incident, pri ktorom Beránek protivníkovi spôsobil otvorenú zlomeninu čeľuste a otras mozgu, zachytili pouličné kamery. Rapper na súde uvádzal, že bol kop iba automatickú reakciou, ktorú sa naučil na tréningu thaiboxu. Sudca mu však neuveril.

Druhý útok sa odohral o päť dní neskôr v parku v pražskej Lhotke. Beránek tam údajne najprv zrazil z lavičky a udrel svojho vrstovníka, ktorý chodí o barlách. Potom podľa obžaloby zbil teleskopickým obuškom mladíka, ktorý sa napadnutého zastal, a ďalšiemu zo zástancov hrozil, že mu zastrelí psa. Na zviera aj na majiteľa pri tom mieril strelnou zbraňou a cvakal spúšť, avšak výstrel z pištole nevyšiel.

"Išlo o akúsi trestnú výpravu," uviedol Lněnička. Beránek s niekoľkými priateľmi šli podľa neho zaútočiť na dealera, ktorý rapperovi predal zlú drogu. Bol by preto podľa sudcu zodpovedný aj v prípade, že by ľudí nenapadol priamo on. Svedkovia však Beránka za vinníka označili.

Dvadsaťdeväťročný amatérsky spevák a účastník televíznej reality šou už bol raz vo väzení. Súdy ho predtým uznali vinným z pokusu o ublíženie na zdraví a tiež z niekoľkonásobného výtržníctva. Od svojho posledného zadržania je už 20 mesiacov vo väzbe. Dnes uviedol, že sa zmenil a snaží sa žiť slušne. Snaží sa tiež byť dobrým otcom svojej dcére.