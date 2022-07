Podpora TERORIZMU! Leo z Hotelu Paradise má na krku ďalšie 2 obvinenia: Hrozí mu EXEMPLÁRNY TREST!

PRAHA - Z tohto sa len tak nevyvlečie! Leo Beránek (32) sa do povedomia verejnosti dostal pred 10 rokmi, keď po boku Zuzany Plačkovej či Nely Slovákovej zahviezdil v reality šou Hotel Paradise. Odvtedy to však s ním išlo len dolu vodou. Pred dvomi rokmi bol odsúdený na 6 rokov väzenia po tom, čo fyzicky napadol niekoľko ľudí. No a teraz má na krku ďalšie ťažké obvinenia. Hrozí mu exemplárny trest!

Pred desiatimi rokmi sa denne objavoval na obrazovkách televízie Joj ako jeden z účastníkov reality šou Hotel Paradise. No v posledných rokoch plnil stránky českých a slovenských médií iba svojím násilníckym správaním. Za to bol koniec-koncov pred dvomi rokmi odsúdený na 6 rokov väzenia.

Tie si práve odpykáva. No aktuálne má na krku ďalšie dve vážne obvinenia - za podporu terorizmu a tiež za to, že vo väzení používal mobil a natočil tam videoklip Kluci z basy. Sám sa utešuje tým, že mu za nové problémy hrozí maximálne pokarhanie či podmienka. Uznávaný český právnik má však na vec úplne iný názor... A Leovi sa páčiť nebude.

Podľa názoru JUDr. Jakuba Drábeka, ktorého oslovil portál eXtra.cz, mu hrozí dokonca exemplárny trest. „Podrobnosti prípadu pochopiteľne nepoznám, viem len to, čo sa objavilo v médiách. Ale aj z toho si dovolím vyjadriť trúfalý názor, že pokiaľ dotyčný bude z oboch nových skutkov usvedčený, podmienka je podľa mňa skôr vysoko nepravdepodobná,“ vyjadril sa právnik.

To, že si Beránek v tejto chvíli ešte len odpykáva predchádzajúci trest, ide o priťažujúcu okolnosť. Obidva skutky sa mu navyše dajú ľahko dokázať, a ak by zo súdu odišiel iba s podmienkou, pre ostatných väzňov by to mohol byť signál, že si môžu robiť, čo chcú. „Takže si dovolím vyrieknuť osobný názor, že hlavne z tohto dôvodu dôjde k exemplárnemu potrestaniu,“ dodal právnik.

Ten si myslí, že Beránek dostane v oboch prípadoch trest v dolnej hranici z vyšších sadzieb. Znamená to, že by sa k jeho aktuálnemu 6-ročnému trestu prirátali ďalšie 3 roky basy. No ešte môže pristúpiť na dohodu o vine a treste, aj napriek tomu je ale vysoko nepravdepodobné, že by zo súdu odišiel len s podmienkou.

Na streamovacom portáli Youtube sa krátko pred Vianocami objavilo video s názvom Kluci z basy, ktorého autorom je Leo Beránek. V ňom hudobník rapuje o tom, aký je život za mrežami a so spoluväzňami sa pred kamerou chváli drsnými tetovaniami. Jedným takým bola aj podobizeň vodcu teroristickej siete Al-Kajdá Usamu bin Ládina.

A hoci raperov kamarát tvrdí, že to nebolo jeho tetovanie, práve kvôli nemu teraz Beránek čelí obvineniu z podporovania terorizmu. Nech bolo kohokoľvek, objavilo sa vo videoklipe Lea Beránka, teda všetka zodpovednosť spadá naňho. Navyše, vo väzení používal mobilný telefón, ktorým video nahrával. A to sa považuje za marenie výkonu úradného rozhodnutia a účelu trestu odňatia slobody.