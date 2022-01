Zuzana Plačková sa ukázala BEZ MEJKAPU a FILTROV: FOTO Zuza, načo ti to je?

BRATISLAVA - Uplynuli už tri týždne, odkedy Zuzana Plačková a René Rendy odleteli do horúceho Mexika, kde si spoločne užili vianočné sviatky a takisto aj Nový rok. Aby si toho užili čo najviac, manželia sa postupne presúvajú z hotela do hotela a svojich fanúšikov tak aspoň prostredníctvom svojich Instagramov nechávajú okúsiť exotický raj...

Influencerka za oceán odišla už 23. decembra. S mužom svojho života si to tentokrát namierila do mexického Tulumu, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie tamojšie destinácie. Fanúšikov odvtedy na Instagrame zásobuje parádnymi zábermi, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z časopisu. Okrem toho však do svojich "príbehov" pridáva aj rôzne videá či neupravené zábery samej seba.

Zuzana a René si dopriali dovolenku v tropickom raji Zdroj: Instagram Z.K.

Zuzane občas niekto vyčíta, že bez filtrov či mejkapu sa na seba ani nepodobá. A hoci už zopárkrát zverejnila fotky "úplne bez", stále sa nájdu takí, čo pochybujú o tom, že vyzerá dobre aj v realite. Nie, že by tmavovláska potrebovala niekoho presviedčať, no najnovšie spontánne na Instagram zavesila fotku svojej tváre bez akýchkoľvek "vylepšovákov".

Zdroj: Instagram Z.P.

Odpočinutá a opálená vyzerá úplne perfektne, pričom sa mnohí jej fanúšikovia zamýšľajú, načo vôbec filtre používa. To je však, samozrejme, jej vec, no je zjavné, že voľné chvíle bez akéhokoľvek mejkapu si absolútne užíva. „Žiadny filter. Žiadny mejkap. Len opálená tvár. Milujem to, keď sa nemusím maľovať,” napísala k fotografii, ktorá dokazuje, že prirodzenosť je naozaj to naj.