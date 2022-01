Šialený darček pre Plačkovej muža: Po prasati majú doma už aj... Hotová FARMA!

BRATISLAVA - René Strausz oslávil svoje 33. narodeniny ešte na dovolenke v Mexiku. No len čo sa vrátili späť na Slovensko, Zuzana Plačková sa rozhodla pre svojho manžela zorganizovať ďalšiu oslavu, už v kruhu priateľov a blízkych. Nechýbala obrovská torta, živá hudba a... Poriadne šialený narodeninový darček. K ich prasaťu Tinkimu najnovšie pribudla sliepka. Zuzana zháňa pre ňu kurín!

VIDEO: René Strausz dostal k narodeninám živú sliepku

Deň pred Štedrým dňom Zuzana Strausz Plačková a René Strausz odleteli do mexického Tulumu. A strávili tam celý jeden mesiac. Dvojica tam okrem vianočných sviatkov a Nového roka stihla osláviť aj Reného 33. narodeniny. Len pred pár dňami sa manželia z exotiky vrátili naspäť na Slovensko.

A Zuzana okamžite pre svojho manžela zorganizovala ďalšiu narodeninovú oslavu - no tentoraz už so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbala živá hudba, obrovská torta, no najmä veľa priateľov a blízkych. A práve jeden z nich má na svedomí skutočne bláznivý darček. Vo veľkej papierovej krabici sa schovávala živá sliepka.

Tú si dvojica plánuje nechať a dokonca k nej plánuje dokúpiť ešte jednu, aby jej nebolo smutno. „Sliepočku si, samozrejme, nechávame. Dnes ju ešte nechám takto, ale ak máte nápad, kde kúpim nejaký malý chlievik, kurník, tak mi dajte vedieť. Nech má aj bydielko,“ zverejnila na Instagrame Plačková. Manželom Strauszovým sa tak v novom luxusnom dome rozrastá malá farma. Cez víkend k sliepkam pribudne aj prasiatko Tinki, ktoré bolo počas dovolenky influencerky u jej mamy v Čadci.