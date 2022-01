Pol roka po SMRTI milovanej Popelky (†68): Vdovec Abrhám (82) nezostal sám a... Fíha! To fakt?

PRAHA - Smrť milovanej polovičky je niečo, s čím sa nedá len tak vyrovnať. Svoje by o tom vedel hovoriť aj legendárny herec Josef Abrhám (82). Ten v lete minulého roka prišiel o manželku Libušku Šafránkovú (†68), ktorá mu bola všetkým. Ako vyzerá život vdovca pol roka po jej smrti a kto mu je oporou?

Nie je tajomstvom, že Josefa Abrháma v posledných rokoch sužujú zdravotné komplikácie. Podľa medializovaných informácií má ťažkosti neurologického charakteru i problémy s chôdzou. Pri tom všetkom mu bola manželka Libuška oporou. Avšak v júni minulého roka, len dva dni po 68. narodeninách, zomrela.

FOTO: Vdovca si k sebe zobral syn Josef Abrhám ml. (záber z roku 2015).

Zdroj: profimedia.sk

Vdovca si k sebe zobral ich syn Josef Abrhám ml. Jeho manželka Ľudmila, ktorá pochádza z Popradu, v rozhovore pre Aha! pro ženy prezradila, ako sa herec momentálne má. „Darí sa mu dobre. Je u nás, je s nami a teší nás to,” poznamenala sympatická Slovenka, ktorá má so synom slávneho hereckého páru dcérku Lauru a syna Benjamína.

Asi nikoho neprekvapí, že vdovcovi sú oporou jeho najbližší. Celkom prekvapivé však je zistenie, čo mu dodáva silu. „Každý večer si po večeri dá zmrzlinu. Má ju veľmi rád. Drží ho to a dodáva mu energiu, ktorú potrebuje,” prezradila Ľudmila, ktorá sa výrobe tejto lahôdky profesionálne venuje a pýši sa viacerými úspechmi. „Zmrzlina je pohladenie pre dušu a akási expedícia späť do detstva. Veľa ľudí má so zmrzlinou späté príjemné spomienky,” dodala.

FOTO: Josef Abrhám si vďaka sovjej neveste Ľudmile každý večer pochutnáva na zmrzline.

Ľudmila je druhou manželkou Josefa Abráhama ml. Jeho prvou ženou bola režisérka Denisa Grimmová, s ktorou má synov Josefa a Antonína.

