SuperStar síce nevyhrala, ale… Finalistka priznala NOVÝ VZŤAH: Zbalila slávneho futbalistu!

Diváci sa dočkali: Po veľkolepom finále... TOTO je VÍŤAZ SUPESTAR 2021!

Jej novou láskou je talent českého futbalu Václav Černý, ktorý pôsobí v holandskom klube FC Twente. Pre český portál eXtra.cz to priznala samotná speváčka. „Áno, s Vašom je to pravda. Vídame sa. Je to čerstvé a veľmi si to užívam,“ netajila finalistka SuperStar. So svojím priateľom sa vraj spoznala práve vďaka speváckej šou, ktorú športovec pravidelne sledoval.

A krásna brunetka sa mu zapáčila. „Oslovil ma ako môj fanúšik, ktorým sa stal vďaka SuperStar. Ďalší z dôvodov, prečo bolo fajn do SuperStar ísť,“ pochvaľuje si. „Zaistil vraj všetky hlasy v Příbrame, ale na výhru to aj tak nestačilo,“ dodala so smiechom Elizabeth, ktorá donedávna pracovala ako marketingová špecialistka hokejového tímu Jaromíra Jágra.

Elizabeth Kopecká sa dostala až do úplného konca SuperStar. Šou však vyhral jej kolega. Zdroj: Tv Markíza

O to väčším prekvapením je, že nezbalila hokejistu, ale futbalistu. „Tiež som v šoku, ale minimálne je to stále tímový šport,“ smeje sa. Václav Černý, ktorý v minulosti randil aj s priateľkou Jakuba Prachařa, Sarou Sandevou, pôsobí v Holandsku. Speváčka v tom však prekážku nevidí. Aktuálne však ich opätovnému stretnutiu trochu bráni jej škola.

„Píšem teraz diplomovku, odovzdávam ju na začiatku januára, takže musím zostať do konca roka v Prahe, ale potom mám v pláne za ním ísť,“ priznala svoje plány. „Teraz tu bol on, nabudúce idem ja. On sa sem po Novom roku asi veľmi nedostane kvôli zápasom. Do Holandska je to stále cez 6 hodín autom, ale určite lepšie, akoby bol niekde ďalej,“ pokračuje Elizabeth.

No ako sa hovorí - láska hory prenáša. „Je mi to jedno. Je mi s ním pekne a vlastne mi je jedno, či je tu alebo tam. Vždy, keď ľudia chcú, tak to môže fungovať a hudbu môžem tvoriť odkiaľkoľvek,“ dodala speváčka.

Elizabeth Kopecká priznala vzťah s futbalistom Václavom Černým (v strede). Zdroj: AP Photo/Michael Sohn