Jágr OTCOM nikdy NEBUDE: Nevšedný problém… Prezradil ho člen rodiny!

Pri príležitosti 50. narodenín Jaromíra Jágra český portál eXtra.cz oslovil jeho synovca Jiřího Kallu. Nikto totiž nepozná hokejovú legendu tak dobre, ako on. No a práve 28-ročný mladík prezradil dôvod, prečo si myslí, že športovec vlastné deti mať nikdy nebude. Má vraj istý blok, cez ktorý sa nedokáže dostať.

„Mám na túto kauzu svoj názor. Verím, že Jaromír deti mať z nejakých dôvodov, ktoré my pozemšťania nedokážeme pochopiť, nemôže. Zvyšok si nechám pre seba,“ odpovedal na jasnú otázku či bude mať Jágr niekedy deti, jeho synovec. Nevyzerá to teda tak, že by hokejista potomkov nechcel - veď napokon rodina bola uňho vždy na prvom mieste. Ale...

„Zo spirituálnych dôvodov je tam akýsi blok, o ktorom on veľmi dobre vie, čo ja viem, možno ho to aj trápi,“ vysvetlil Kalla. Mnohí sa pritom domnievali, že práve Dominika Branišová, s ktoru Jaromír aktuálne chodí, by mohla byť matkou jeho detí. No, nechajme sa prekvapiť, či sa Jágrovi spomínaný blok niekedy podarí prekonať.