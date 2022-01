Známy český hokejista si UŽÍVAL V BORDELI: Vletela tam manželka… Spravila mu zo života PEKLO!

PRAHA - Takto si štart do nového roka nepredstavoval! Bývalý český hokejový reprezentant Alexander Salák (35) má na krku poriadny prúser, ktorý si u svojej manželky Michaely (34) bude žehliť ešte veľmi dlho. Na Silvestra ho totiž vymákla užívať si vo vychytenom strip bare. Spravila mu poriadnu scénu... No skutočné peklo začalo až potom!

Manželstvo hokejového brankára Alexandra Saláka navonok pôsobilo absolútne idylicky. Dvojica má spolu 5 detí, a tak športovec všetok voľný čas trávil s nimi. Na Silvestra sa však rozhodol trochu si vyhodiť z kopýtka a namiesto rodiny, oslavoval v spoločnosti spoluhráčov zo Sparty. A zvolili si vyslovene mužskú zábavu...

Treba však povedať, že pri ženatom otcovi piatich detí by sa očakával skôr iný druh oslavy. Športovci sa totiž rozhodli odpočítať posledné sekundy starého roka vo vyhlásenom striptízovom klube v centre Prahy. No ani jeden z účastníkov párty zrejme nepočítal s tým, ako večer dopadne. Do podniku totiž vletela Salákova manželka.

Na vlastné oči tak videla, ako si jej muž užíva spoločnosť sexi žien... A viac jej netrebalo. „Nasledovala preto prudká hádka priamo na ulici!“ popísal českému Blesku svedok celej udalosti. Skutočné peklo však hokejistovi začalo až potom. Z minúty na minútu ho vytočená manželka vyhodila z domu a aby toho nebolo málo, prúser u manželiek vyrobila aj jeho kumpánom.

Alexandra tak nielen, že vyhodila manželka z domu, ale teraz je naňho nahnevaný aj celý jeho klub. „Chalani to nemôžu Sašovi odpustiť, čo vyviedla jeho žena. Nikto sa s ním nerozpráva,“ prezradil českému Expresu zdroj. Naštvaná manželka po hádke so športovcom ušla do Dubaja, no a on teraz hasí problémy v Sparte. Nikto ho tam vraj nechce, a preto rieši prestup do iného klubu.