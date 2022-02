ROZCHOD krásnej SuperStaristky: Trpko to oľutovala!

PRAHA - Ešte to ani nezačalo a už je koniec! Výraznou účastníčkou poslednej série SuperStar nepochybne bola aj Elizabeth Kopecká, ktorej víťazstvo uniklo len o vlások. Popularita priniesla krásnej speváčke aj nový vzťah a netajila sa tým, že je zamilovaná. Dnes je však už všetko inak...

Elizabeth Kopecká sa síce titulom SuperStar pýšiť nemôže, ale účasť v speváckej šou jej priniesla nové pracovné možnosti, popularitu a mnohých fanúšikov. K nim patril aj český futbalista Václav Černý, ktorý pôsobí v holandskom klube FC Twente.

A športovec nebol len takým obyčajným fanúšikom speváčky. Prostredníctvom sociálnych sietí ju totiž oslovil, slovo dalo slovo a dvojica si padla do oka. Elizabeth napokon priznala, že tvoria pár a zdalo sa, že láska dvojice hravo prekoná aj vzdialenosť, ktorá ich delí.

Ako však informuje portál super.cz, po dvoch mesiacoch je vzťah speváčky a futbalistu v troskách. „Je to tak. Nie sme spolu,” potvrdila Kopecká. Tá podľa vlastných slov ľutuje, že románik po tak krátkej dobe priznala. „V minulosti som doplatila na to, že som sa ku všetkému vyjadrovala. Je to pre mňa ponaučenie,” dodala.