PRÚSER vo finále šou Pečie celé Slovensko: Súťažiaca zachraňovala, čo sa dalo, ale… TOTO je VÍŤAZ!

BRATISLAVA - Súťaž amatérskych pekárov Pečie celé Slovensko si získala obrovské množstvo skalných divákov. No tým po včerajšku zostali oči pre plač - ich obľúbený projekt totiž skončil. No aj vo veľkom finále sa bolo na čo pozerať. Súťažiaca Alena musela na poslednú chvíľu zachraňovať, čo sa dalo. Ale absolútnym víťazom sa napokon stal(a)...

Každú nedeľu, celé dva mesiace si diváci RTVS sadali k televíznym obrazovkám, aby si vychutnali súťaž amatérskych pekárov Pečie celé Slovensko. Na začiatku ich v projekte súťažilo 12 a najmladší účinkujúci mal len 15 rokov. Napokon v hre zostali už len najlepší traja... A včera večer si svoje sily zmerali poslednýkrát.

Finalistov čakali tri výzvy. V osobnej sa popasovali s kanapkami, v technickej s Dobošovými rezmi a v kreatívnej piekli trojposchodové torty inšpirované umením. No hoci do posledného kola sa prebojovali len najlepší z najlepších, aj tým môžu zdanlivo jednoduché recepty narobiť problémy. Svoje by o tom vedela hovoriť Alena Sabolová, ktorá mala hlavu v smútku kvôli kanapkám.

VIDEO: Alenu potrápilo cesto na kanapky

Snažila sa ich upiecť zo špenátového cesta, ale... To dopadlo ako jeden veľký prúser. Na tom sa zhodli aj porotkyne, ktoré súťažiacej dali jasnú radu: „Určite prepracovať, ešte máš trochu času to zachrániť,“ zahlásila Petra Tóthová. No ani nové cesto Alene nezaručilo vytúženú výhru a titul Majtra. Víťazom sa stal jediný chlap finálovej trojice - Miňo Macula.

VIDEO: Víťazom šou Pečie celé Slovensko sa stal Miňo Macula

„Ešte stále tomu neverím. Konečne mi to dodalo sebavedomie, že asi viem piecť, takže budem pokračovať v pečení, lebo je to krásna práca a každý, kto ju robí, by ju mal robiť zo srdca, lebo iba vtedy sa bude dariť,“ vyjadril sa víťaz. Ten vyhral mesačnú stáž u ambasádorky francúzskej patisserie Natashy Pacal, kuchynský robot, sklenený suvenír šou Pečie celé Slovensko, no najmä titul Majster amatérskych pekárov.

