Vyhral Mesut NEPRÁVOM? K otázke o ZVONE sa vyjadrila EVA… Jej slová hovoria za všetko!

Posledná otázka znela: „Koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon?“ odpovede boli: A- 30, B-35, C-40. Evka označila odpoveď C, teda 40 kíl, Mesut odpovedal, že na zvon bolo použitých 35 kíl, teda možnosť B, Evelyn označila jeho odpoveď za správnu a v tom momente vyhlásila, že sa stal absolútnym víťazom.

To sa však nezdalo divákom, ktorí začali síriť video, podľa ktorého mala vyhrať Eva s odpoveďou C, teda s možnosťou, že na zvon bolo použitých 40 kíl bronzu. „Musíme povyberať tie uhlíky, aby ste kliešťami mohli ten téglik, kde je 40 kíl bronzu, uchopiť a vybrať von,“ hovorí hospodár Martin vo video-dôkaze z jednej z epizód.

Markíza potom prišla s vyjadrením, že správnu odpoveď napísal Mesut. V spomínaných 40-kilogramoch bronzu sa totiž nachádzala rezerva, ktorá sa do formy nedostala. „40 kilogramov bronzu tam bolo, ale 5 kilogramov je tam odpad, lebo to je cca pol litra medi v tekutom stave," dozvedeli sa diváci dnes ráno v Teleráne.

A že správna odpoveď mala byť skutočne 35-kilogramov, priznali aj Mesutovi súperi. Eva, Mesut aj Dávid prišli do obľúbenej rannej šou, no a moderátorka Kvetka rozhovor odštartovala práve touto témou.

Diváci sa hnevali, že správnu odpoveď na poslednú otázku mala Eva, ktorá sa teda mala stať aj víťazkou. Zdroj: TV Markíza

„Mne prišlo kvantum správ a aj správ s tým videom. Ja som sa k tomu postavila tak, že tá otázka bola formulovaná trošku zle, je to jedine o tom. Keby bola otázka, koľko kilogramov vážil zvon, dala by som aj ja 35. Len ja som to brala ako celkový základ. Bol to chyták, ktorý som neprekukla. Takže Mesut to natipoval správne, " vyjadrila sa Eva. Oprávnené víťazstvo Mesutovi priznal aj Dávid. „Nám tam zostalo, čo sme vyliali do zeme. Takže správna odpoveď by mala byť B, 35-kilogramov," vyjadril sa ďalší z finalistov.