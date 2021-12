TRÁPENIE SuperStaristu v priamom prenose: Haberova reakcia vás šokuje a... Kopol si do Zdenky Prednej!

Už v nedeľu sa dozvieme, kto sa stane ďalším víťazom speváckej šou SuperStar. O postup do veľkého finále bojovala šestica súťažiacich. Každý z nich sa na pódiu ocitol hneď dvakrát. Okrem individuálneho vystúpenia sa predviedli aj v duetoch.

3. finálové kole odštartovala svojím vystúpením Marietta Mareková, ktorá spievala skladbu Bad Romance od Lady Gaga. Okrem spevu sa musela popasovať aj s tancom.

Zdroj: TV Markíza

Prvý duet si zaspievali Elizabeth Kopecká a Petr Jiran. Ich prevedenie skladby s názvom Časy se mění od Neckařa a Kubišovej miestami pôsobilo rozpačito. Aj porota to komentovala tak, že chvíľkami pôsobili ako matka so synom, či učiteľka spevu so žiakom.

Svoj podiel na tom má i to, že Petr mal okno a vypadol mu text. V tú chvíli na ňom bolo hneď vidieť, že sa vzdáva. „Nebudem ti nakladať. A vieš, prečo? Lebo som zažil niečo podobné, ako ty. Keď som mal asi toľko rokov, ako ty, tak som spieval so svojou prvou kapelou. Bol to televízny záznam, bolo tam veľa šikovných slovenských muzikantov. A ja som začal a dostal som hneď okno. A to bola naša pesnička vlastná, takže som začal anglicky, všetko možné,” podelil sa o svoju skúsenosť porotcovský kat. „Od vtedy som nikdy nemal takéto problémy. Zažil som to isté a viem, ako si sa cítil. Človek stratí pôdu pod nohami a je to veľmi... No, už sa ti nič také nestane, neboj sa,” dodal Habera, ktorý svojím prívetívým prístupom mnohých prekvapil.

Zdroj: TV Markíza

Nikolas Bitkovskij mohol byť so svojím prevedením skladby You Are the Reason od Caluma Scotta maximálne spokojný. Aj to mu nepochybne pomohlo k tomu, aby sa dostal do veľkého finále.

Zdroj: TV Markíza

Slovák Adam Pavlovčin, ktorý zaspieval pieseň Hold Back The River od interpréta menom James Bay, patrí medzi veľkých favoritov súťaže.

Pri hodnotení jeho výkonu si Habera neodpustil štipľavý komentár smerom k Zdenke Prednej.„Ty odspievaš a my sme úplne hotoví. Ale tu sa nedá nič robiť. Akonáhle ty vyjdeš na javisko, tak ja osobne úplne opúšťam svoju rolu porotcu a som rád, že v prvej rade teraz nemusím platiť. To bol fór smerovaný na Slovensko,” poznamenal spevák, ktorého počas uplynulého týždňa poriadne dourážal manžel Zdenky Prednej - Oskar Rózsza. VIAC čítajte TU!

Zdroj: TV Markíza

Za vydarený možno smelo označiť aj duet Kataríny Stohrovej a Nikolasa Bitkovskijho. Skladbu Na srdci od Celeste Buckingham a skupiny Slza zaspievali tak, že porota nešetrila chválami.

Zdroj: TV Markíza

Keď sa Elizabeth Kopecká postavila na pódum, aby zaspievala Roling in the Deep od Adele, potešilo sa nejedno mužské oko. Kráska totiž okrem spevu predviedla aj svoj sexepíl.

Zdroj: TV Markíza

Ovácie publika a pochvalu od poroty dostala za svoj výkon so skladbou Lost on You od LP aj Katarína Stohrová.

FOTO

Petr Jiran vystúpil aj so skladbou Someone You Loved od Capaldiho. Ani tentokrát to však nevyšlo celkom podľa jeho predstáv, čo dal spevák svojím prejavom hneď najavo. „Ja som z teba dnes mala pocit, že tu s nami nie si. Teraz mimo spevu. Nech prežívaš v živote čokoľvek, tak ja verím, že to dobre dopadne a ja ti to veľmi prajem,” povedala smerom k nemu porotkyňa Bagárová.

Slová plné útechy pridal aj Habera. „Peťo, život je krásny. To vieme všetci. Občas ale prídu dni, keď to každý z nás chce zabaliť a všetko od rána je zlé až kým si neľahneme. Ale každý deň začíname odznova, od nuly. Tento tvoj deň nebol úplne top a na tebe to je hrozne vidno. Ale každý z vás má šancu sa hudbou živiť a ty tak isto. Zabudni na tento deň a od zajtra žiješ nový život,” poznamenal.

Zdroj: TV Markíza

Posledným číslom večera bol duet Marietty Marekovej a Adama Pavlovčina. Skladbu Pár dní od Zuzky Smatanovej a Desmodu zaspievali tak, že ich Čekovský dokonca potešil slovami, že to bolo lepšie ako originál.

Zdroj: TV Markíza

Tak, ako po minulé kolá, aj teraz tvorcovia potešili divákov špeciálnym vystúpením. Na pódiu sa po rokoch zišli finalisti 1. Česko Slovenskej SuperStar. V zostave chýbala len Dominika Stará, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva a Ben Cristovao, ktorý je momentálne na Zanzibare.

Zdroj: TV Markíza

So šou sa napokon museli rozlúčiť Marietta Mareková a Petr Jiran. „Úprimne, ja som to čakal. Zmieril som sa s tým. Rodičia ma vždy učili, že je dôležité zúčastniť sa a nie vyhrať. Hudba je môj život,” povedal po vypadnutí mladý spevák.

V GRAND FINÁLE zabojujú o titul ďalšej SuperStar Adam Pavlovčin, Elizabeth Kopecká, Nikolas Bitkovskij a Katarína Stohrová.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}