Vystúpenie 1. Superstaristov bez Zdenky Prednej: Kvôli honoráru… Jej manžel tvrdo dourážal Haberu!

BRATISLAVA - V uplynulom finálovom kole SuperStar si diváci mohli užiť nielen skvelé výkony súťažiacich, ale aj vystúpenie finalistov úplne prvej série. Tí sa spoločne na jednom pódiu objavili po dlhých 17 rokoch. Chýbal len zosnulý Peťo Konček, Robo Mikla a... Zdenka Predná. Tá sa netajila tým, že účasť odmietla, pretože to mala robiť zadarmo. Do situácie sa teraz zamontoval aj jej manžel, hudobník Oskar Rózsa. A poriadne dourážal Paľa Haberu!

Vystúpenie finalistov úplne prvej série SuperStar počas nedeľného live prenosu bolo azda najvýraznejšou udalosťou večera. Zábery okamžite zahltili sociálne siete a Slováci bez ohľadu na vek s nostalgiou spomínali na staré časy. Pozvanie do vysielania prijali všetci bývalí finalisti, okrem dvoch. Chýbal zosnulý Peťo Konček, a potom Robo Mikla a Zdenka Predná.

ŠOKujúci moment v SuperStar: Najprv KU*VA a potom... Zásnuby finalistu v priamom prenose!

Verejnosť preto, pochopiteľne, zaujímalo, prečo práve oni na pódiu chýbali. No a speváčka otvorene prehovorila o tom, že pozvanie odmietla pre chýbajúci honorár. „Siedmi bývalí superstaristi prišli bez nároku na honorár, tešili sa, že si opäť môžu spoločne zaspievať pred takým veľkým publikom. Zdenka však prísť odmietla. Dôvod bol ten, že si vypýtala poriadne mastný honorár, malo ísť o sumu v tisícoch,“ prezradil denníku Plus jeden deň zdroj.

Vystúpenie finalistov prvej série SuperStar bolo v nedeľu večer bez Zdenky Prednej, Roba Miklu a zosnulého Peťa Končeka. Zdroj: Tv Markíza

K situácii sa najnovšie vyjadril aj manžel Zdenky Prednej, uznávaný hudobník Oskar Rózsa. A rozhodne si servítku pred ústa nedával. „Ono to nie je otázka nezhôd okolo honoráru. Televízia, ktorá to robila, predpokladala, že tam pôjdeme zadarmo, respektíve za cesťák, čo sme, samozrejme, odmietli. Živíme sa profesionálne hudbou a už dávno nie sme v štádiu, keď by sme mali byť vďační za to, že sa objavíme na obrazovke,“ vyjadril sa pre týždenník Šarm Rózsa.

Postoj televízie ich vraj urazil. „Slová produkčného, keď došlo na honorár, boli, že to má byť z lásky... Aj sám Paľo Habera mi telefonoval a snažil sa, aby som presvedčil Zdenku. Hneď nato napísal Habera neúctivo SMS Zdenke, že to nečakal, na čo mu odpísala, že mohol na začiatku povedať, že to má byť zadarmo, a zbytočne by sme sa nenaťahovali,“ povedal Prednej manžel.

Zdenka Predná s manželom Oskarom Rózsom. Zdroj: Profimedia

A potom si na paškál zobral samotného porotcu SuperStar. „Habera, ktorý len za to, že si tam sadne, berie 50-tisíc eur alebo koľko. Hudbe sa venujem vyše 30 rokov, moje meno tu niečo znamená a vždy som si dal záležať na tom, aby moje vzťahy s umelcami boli profesionálne. Toto by som si v živote nedovolil,“ pokračoval Rózsa a v nasledujúcich slovách Haberu poriadne dourážal.

„Keď Paľo zavolal, vedel som, že tam bude nejaká habaďúra. Lebo jeho poznám ako lacného Jožka, ktorý si nechá vŕtať do kolena a objednáva si v reštaurácii najlacnejšie jedlo. Ja som s ním hral, keď som mal 19 rokov, takže mňa Habera neprekvapí, ani keď bude mať štyri modelky za ženu a miliardy na účte. My sme sa nebránili tomu ísť tam, ale oni ponúkli nulu,“ dodal.

Oskar Rózsa vo svojom vyjadrení poriadne dourážal Paľa Haberu. Zdroj: Tv Markíza