Tereza z Farmy brutálne SCHUDLA: Zhodila takmer 10 kíl... FOTO To je ZMENA!

BRATISLAVA - Podmienky na na markizáckej farme sú naozaj drsné. Okrem toho, že sa súťažiaci musia pripraviť na tvrdú prácu od rána až do večera, ružové to nemajú, ani čo sa týka jedla. Chlapi väčšinou nariekajú, že pre nerozmanitú stravu strácajú na svaloch, dievčatá zasa jedna za druhou priberajú. Tereza Vargová však dosiahla pravý opak - na statku aj po návrate do reality sa zbavila kíl navyše!

Tmavovláska vypadla v dueli s Michalou Šormanovou, no na Farmu bude spomínať len v dobrom a ak by sa dalo, okamžite by sa vrátila. Aspoň to tvrdí na svojom Instagrame, kde komunikuje s fanúšikmi Farmy. Tým prezradila aj to, že sa jej podarilo schudnúť takmer 10 kíl a dokonca im ukázala fotografiu pre porovnanie. Mnohí si totiž už na prvý pohľad všimli, že Tete je akási menšia.

Tete schudla takmer 10 kíl Zdroj: TV Markíza

,,Vždy som makala. Schudla som tam 9,5 kila,” povedala ešte vo Farme Xtra, keď bola hosťom Martina Šmahela a zopakovala to, aj keď odpovedala na otázky na sociálnej sieti. Nič špeciálne však vraj nerobí a aj doma si dopraje to, na čo má chuť. „V prvom rade som tam bola najmenší jedák, rada som sa podelila s jedlom s chalanmi. Keď mi prišiel balík, celý som dala farmárom,” vysvetľovala a odvolala sa aj na detox.

Zdroj: TV Markíza

Schudnutá farmárka má však pre ženy dôležitý odkaz, Chudnúť majú kvôli sebe. ,,Poznám milión 90, 100-kilových žien, ktoré viac uznávam ako 50-kilové. Vôbec to nie je o postave, vôbec to nie je o tom, ako vyzeráte, ale aká ste, ako sa cítite. Prosím vás, buďte vzorom pre ostatné ženy a nechudnite kvôli druhým ľuďom, ale len kvôli sebe, ak to tak cítite,“ napísala Tereza a dodala, že ak vás o to, aby ste schudli, požiada chlap, treba od neho utekať čo najďalej...