Slobodné mamičky Twiins sa na MIKULÁŠA hecli: Pre deti pripravili… Tak TOTO je najkrajší darček!

BRATISLAVA - Už od rána si detičky vo svojich čižmičkách nachádzajú darčeky a maškrty, ktoré im tam v noci nechal Mikuláš. Samozrejme, len pokiaľ boli poslušné. V opačnom prípade je celkom možné, že si v topánočkách našli aj uhlie, cibuľu či varechu. Niektorí to však poňali aj z úplne iného konca - napríklad také Daniela a Veronika Nízlové z dua Twiins...

Tie sa tento rok naozaj hecli. Pôvabné mamičky totiž na Mikuláša nepotešili len svoje dcérky, ale aj mnoho iných detí. Už pred niekoľkými týždňami svetlo sveta uzrel prvý videoklip z ich albumu Zlatá brána dokorán, neskôr vydali ďalšie dva, no a teraz tu máme rovno celé CD. Linduška a Nea sa tak zo svojho mikulášskeho darčeku budú tešiť ešte zopár ďalších rôčkov.

„Neuška si ešte neuvedomuje, že vôbec nejaký Mikuláš je, ale okrem albumu sme jej aj Linduške dali vyrobiť rovnaké zlaté náušničky s ružovým srdiečkom. Linduška je už väčšia, takže sme prvýkrát očistili čižmičku a dostane aj sladkosti a nejaké hračky," prezradila nám Daniela, ktorá sa teší, že nový album i detské šperky budú slúžiť aj ako pamiatka, keď už budú ich dievčatá väčšie, no a Zlatou bránou potešia aj detičky, ktorej na nej môžu opäť vyrastať tak, ako si na to spomíname my zo staršej generácie.

Zdroj: archív TWiiNS

Relácia košického televízneho štúdia Zlatá brána sa vysielala od 70. rokov do roku 1997, počas tohto obdobia v nej odznelo viacero skladieb, ktoré možno aj dnes považovať za notoricky známe. Tento fenomén sa teraz dočkal nového spracovania v podobe albumu TWiiNS – Zlatá brána dokorán. Výber šestnástich skladieb mapuje celé obdobie vysielania televízneho programu a sú v ňom obsiahnuté skladby zo všetkých troch dekád.

Zatiaľ posledný tretí videoklip, ktorý vyšiel pred pár dňami, je rovnomenný s názvom albumu.Zlatá brána dokorán je treťou skladbou, ktorá dostala aj svoju vizuálnu podobu. Napísali ju začiatkom 80. rokov Ivan Horváth a Peter Štefánik. V rakúskom Parndorfe sa pri nakrúcaní stretla opäť skvele naladená zostava. „Vo videoklipe účinkujú známa vizážistka Lucia "Lucid" Sládečková, jej dcérka Lydka, známe herečky a naše kamarátky Lucia a Petra Molnárové s detičkami,“ povedala Daniela Nízlová. „Priestor detského kútika nás úplne očaril a poskytol všetko, čo sme na nakrúcanie potrebovali. Nielen deti, ale aj my sme sa tam skutočne vybláznili,“ dodala Veronika.

Zdroj: Twiins