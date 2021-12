Vacvalová vytočená do biela: Pri pohľade na to, čo ten chlap stvára... Takmer ju PORAZILO!

Elena Vacvalová je Slovákom dobre známa nielen ako milovníčka a ochrankyňa zvierat, ale tiež ako žena, ktorú keď niečo nahnevá, tak rozhodne nezostane ticho. Potrpí si tiež na slušné správanie a nemá problém podať si fakt kohokoľvek.

Ako v poslednom vydaní Sedmičky prezradila, nedávno ju počas návštevy kina takmer porazilo. Vybrala sa na premiéru slovenského filmu, ktorý chcela veľmi vidieť. Neodradili ju ani nariadenia, obmedzenia, či to, že musí mať na tvári rúško, hoci jej to tiež nie je príliš komfortné. „A tak si sedím a obdve sedadlá sedí ďalší divák, ktorý sa veselo napcháva popod rúško pukancami, prská, vypadáva mu to... A tak si hovorím, že to snáď nie je možné!”prezradila Vacvalová, ktorá sa nijako netajila tým, že patrí medzi nervákov.

„Tak som sa ho pohoršene spýtala - Prosím vás, a večerať tu náhodou nebudete?! - On sa otočil, z vedľajšieho sedadla si vzal wrap a hovorí mi: Ale budem! Ale až po predjedle,” dodala Vacvalová, ktorá takúto odpoveď od drzého návštevníka kina rozhodne nečakala.

