Kňažko pred kamerami poriadne prestrelil: Fakt TOTO vypustil z úst?!

Býva zvykom, že v jojkárskej relácii Sedem sa riešia ozaj rozmanité témy. Inak to nebolo ani v stredajšej časti, kde Eňa Vacvalová privítala Oľgu Feldekovú, Mariána Leška, Tomáša Hudáka a Milana Kňažko. Pätica riešila napríklad tému premnožených holubov na Ukrajine.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Joj

Vacvalová pri tej príležitosti vytiahla vlastnú skúsenosť s týmito vtákmi. „Neraz som videla, ako si deti na námestí behajú a len tak z pasie kopú do holubov a mamičky na to nič nepovedia, iba ťukajú do mobilov,” uviedla Eňa, ktorá sa na to nemohla len tak nečinne pozerať. „Raz som k takémuto decku prišla, zavrčala na neho, nech s tým kopaním prestane. Mamička nevstala, ale vstal otecko. Prišiel k nemu, niečo mu chvíľku hovoril a potom ho tak trošku kopol do zadku. Asi aby vedelo, aké to je,” pokračovala humoristka.

Jej kolegyňa Feldeková sa pri tom čudovala, prečo holuby v takejto situácii neodletia. Eňa na to utrúsila, že to by nebola Oľga, keby sa nezastávala detí. Nuž a v tej chvíli sa slova ujal aj Milan Kňažko. Ten na prekvapenie mnohých poznamenal, že netreba kopať do holubov, ale do detí... No uznajte sami, je táto poznámka vhodná?

Galéria fotiek (6) Milan Kňažko a Tomáš Hudák.

Zdroj: TV Joj

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}