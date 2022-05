Oplzlá debata Vacvalovej (64) a Feldekovej (79): Tá chce SEX stále!

Ako to už býva v stredu večer zvykom, diváci Jojky si mohli vychutnať partičku glosátorov z relácie Sedem. Na pretrase boli už tradične rôzne témy. Napríklad aj prípad istého muža z Konžskej republiky, ktorý sa oženil s trojičkami. Zaujímavé tiež je, že ho požiadali o ruku všetky tri naraz. „Sestry sa vyjadrili, že od malička zdieľali úplne všetko, takže to, že by mali mať spoločného manžela, im vôbec zvláštne nepripadalo,” povedala o tomto nezvyčajnom manželstve Vacvalová.

Glosátori sa na tejto téme zabávali. Hovorili napríklad o tom, čo danému mužovi vôbec nezávidia. Zamýšľali sa aj nad tým, ako asi vyzerá ich intímny život. „Eňa povedala takú zaujímavú vec, že keď sa jednej nechce, tak môže ísť tá druhá. A čo ty tak, keď sa tebe nechce? Pustíš tam kamarátku?” poznamenala smerom k Vacvalovej Feldeková. „Tak ti furt volám a nezdvíhaš,” kontrovala jej Eňa.

Debata oboch dám ešte pokračovala a pridali sa aj muži. Čo povedali, sa dozviete vo videu.

VIDEO: Pre glosátorov z relácie Sedem nie je žiadna téma tabu.