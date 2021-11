Do markizáckej šou prišiel EX jednej zo súťažiacich: Skoro ju VYSTRELO a... Fakt si VYBRAL JU?!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto ešte bude veľmi nepríjemné! Fanúšikovia markizáckej šou Love Island si už zvykli, že v kontroverznej televíznej zoznamke nie je núdza o prekvapenia a nikto si nemôže byť ničím istý. Najnovšie však urobili niečo, čo absolútne nik nečakal. Do hry totiž zapojili EX frajera jednej zo súťažiacich!

Obyvatelia vily si plnými dúškami užívali halloweensku párty, hoci vedeli, že po nej príde k novému párovaniu. Všetci sa dobre bavili, obliekli sa do kostýmov a trhali tanečný parket. Zrazu však hudba prestala hrať a v maske mezi nich vkročil nový súťažiaci. Aj napriek tomu, že mu nebolo vidno tvár exotická Aicha zostala ako zamrznutá. Už v tom momente vedela, kto do vily prišiel.

Aicha mala dosť Zdroj: TV Markíza

Do šou sa totiž najnovšie pridal Slovák Filip. Keď k nim prišiel a zložil masku, na tvári Aichy sa vystriedali všetky možné výrazy a zdalo sa, že by sa najradšej okamžite zahrabala pod zem. Táto situácia jej bola zjavne absolútne nepríjemná, nehovoriac o momente, kedy si vymenili úvitací bozk na líca. A o chvíľu bolo jasné, prečo zostala totálne nesvoja a nervózna.

Exotická kráska sa tvárila poriadne kyslo Zdroj: TV Markíza

Keďže svojim spoluhráčom za tú chvíľu nestihla vysvetliť, čo sa deje, pri ohnisku to ujasnila moderátorka Nikol Moravcová. „Viete, že do hry nám prišiel nový bombshell Filip. Čo ale možno neviete, je to, že Filip je Aichin bývalý," oznámila, po čom zostali všetci v totálnom šoku. A kým Aicha sa pozerala do zeme, jej aktuálny partner Honza vyzeral úplne znechutene a bolo vidno, že je mu celá táto situácia úplne proti srsti - čomu sa zrejme nikto nemôže čudovať.

Filip sa charakterizoval ako otvorený a sebavedomý 21-ročný muž, ktorý to má v živote jasne nastavené. „Ak s niekým randíte, ale ste v inej krajine a s iným dievčaťom, tak to nie je podvádzanie,“ nechal sa počuť v dokrútke. No a "gule" nestratil ani keď sa ho moderátorka spýtala, či si v párovaní plánuje vybrať Aichu. Okamžite ju odmietol a dementoval aj ich preháchádzajúci "vzťah". „Neviem, či to bol vzťah. Ale okej. Ale čo raz skončilo, to pre mňa končí," uviedol.

No a keď prišlo na otázku ohľadom Aichy, kyslo sa začal tváriť aj Filip Zdroj: TV Markíza

A s jeho slovami súhlasila aj Aicha. „Nebol to vzťah. My máme všetko uzatvorené. My sme spolu nikdy oficiálne nechodili," prehlásila, po čom si zrejme každý domyslel, o čom to medzi nimi bolo a Filip si následne vybral svoju novú partnerku. A vtedy sa postaral o ďalší šok. Zvolil blonďatú Nikol, ktorá má stabilný vzťah s tanečníkom Vildom. A tej sa to teda vôbec nepáčilo. Keď si k nej sadol a vymenil jej partnera, z očí sa jej vyliali aj slzy... No a ako to celé dopadlo? To sa dozviete už dnes večer na Voyo alebo obrazovke televízie Markíza!

Celá situácia bola mimoriadne nepríjemná aj pre Aichinho partnera Honzu Zdroj: TV Markíza

