Porotkyni SuperStar RUPLI NERVY... Ste veľké bezvýznamné HO*NÁ!

PRAHA - Už sa na to nemohla len tak pozerať! Monika Bagárová (27), ktorá aktuálne na obrazovkách Markízy hviezdi ako porotkyňa šou SuperStar, nepatrí medzi výbušných jedincov. Úplne cudzí jej je aj vulgárny prejav a preferuje skôr spôsoby pravej dámy. Krásnej brunetke však v týchto dňoch praskli nervy a na instagrame nechala neprajníkom poriadne drsný odkaz.

Portál extra.cz na svojom Instagrame zverejnil zopár fotiek Moniky Bagárovej s jej zlatíčkom - dcérkou Ruminkou. „Je to najväčší dar môjho života,” priznala brunetka, ktorá má zo svojej ratolesti obrovskú radosť.

FOTO: Dcérka Moniky Bagárovej je hotové zlatíčko.

FOTO: Monika Bagárová so svojou princezničkou Ruminkou.

A hoci mnohí fanúšikovia pod fotkami písali, že z Ruminky rastie rozkošné dievčatko, našlo sa tiež dosť jedincov, ktorí pridali odporné komentáre a kritizovali napríklad výzor malej princezničky. Do debaty sa napokon pridala aj samotná Monika. A zväčša usmiata a milá speváčka sa svoj poklad rozhodla brániť ako ozajstná levica.

„Všetkých by som vás tu rada pozdravila. Poďakovala všetkým tým, ktorí majú chrbtovú kosť a vedia, že každé dieťatko na svete je krásne a zaslúži si tú najväčšiu lásku,” začala v úvode svojho príspevku krásna speváčka. Zároveň sa prihovorila aj tým, ktorí sú bez chrbtovej kosti. „Odkázala by som im, že ich vnútro je zhnité a nešťastné, pretože ten, kto dokáže útočiť na malé deti, podotýkam akékoľvek deti, je u mňa jedno veľké a bezvýznamné h*vno. Prepáčte mi, vy všetci ostatní, to nevhodné slovo, ale takí ľudia si nezaslúžia iné oslovenie,” dodala Monika.

Zdroj: Instagram