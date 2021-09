Súťažiaci v Superstar DOURÁŽAL Bagárovú: Haberovi rupli nervy… KRETÉN!

BRATISLAVA - Človek by si povedal, že po dlhých rokoch, čo sa Superstar vysiela na slovenských obrazovkách, si človek dvakrát premyslí, či sa na niečo podobné dá. Teda aspoň v prípade, ak si nie je istý, či vôbec vie spievať. Lenže niektorým ľuďom sebareflexia úplne ušla alebo o nej nikdy nepočuli. A žiarivým príkladom je aj jeden zo súťažiacich, ktorý vystúpi v dnešnej epizóde...

Vojtěch Hrubý svoje priezvisko absolútne vychytal. Teda aspoň, čo sa týka úcty k ženám či ľuďom, ktorí majú na veci odlišný pohľad ako on. Umelecký kováč mal v úmysle zahviezdiť v Superstar, no namiesto toho sa totálne strápnil a ešte aj dourážal Moniku Bagárovú. Pri jeho speve celú porotu takmer zdvihlo zo stoličky a bolo jasné, že predstavenie "nádejného speváka" nikoho z nich nenadchlo.

Do miestnosti prišiel bez topánok, správal sa akosi zvláštne a namiesto spevu... Povedzme, že kričal. Niet divu, že nikto z porotcov nemal v úmysle nechať ho postúpiť. A ako to už býva, svoj názor mu povedali pekne na rovinu. Keď s kritikou začala Monika Bagárová, Vojtech tvrdil, že ju dobre nepočuje a chcel, aby svoje slová zopakovala.

Vojtěchov výkon porotu nenadchol. Práve naopak. Zdroj: TV Markíza

„Že to bolo hrozné a či to nepočuješ,” snažili sa mu vysvetliť aj ostatní. Reakciu, akou sa dlhovlasý mladík do Moniky pustil, však nikto nečakal. Arogancia a absolútna drzosť sú len slabým odvarom slov, akými možno označiť jeho správanie. V závere dokonca odpálkoval aj Leoša Mareša.

„Nauč sa správať k babám v živote,” zakričal na neho pri odchode Paľo Habera potom, čo ho vyhodil.

Súťažiaci Monike poriadne naložil. Porotkyňa nemohla uveriť tomu, čo jej povedal. Zdroj: TV Markíza

A na záver si neodpustil ďalšiu štipľavú poznámku. „Ľudia, ktorí vedia najviac, sú v živote väčšinou najnormálnejší. Ľudia, ktorí vedia h**vno, sú takýto kreténi ako tento tu,” skonštatoval porotca.

To, ako Vojtech spieval, si môžete pozrieť vo videu vyššie, záznam, ktorý zachytáva konflikt s Monikou Bagárovou, nájdete zasa vo videu pod týmto textom.