KRUTOSŤ ľudí nepozná hraníc: Nová sexica z Love Island terčom VÝSMECHU… Vraj vyzerá ako prerobený chlap!

BRATISLAVA - Keď televízia Markíza ohlásila kastingy do šou Love Island, jednou z podmienok bol pekný vzhľad. V projekte tak žiaria svalnatí muži a krásky ktoré sa v súkromí živia modelingom, či v minulosti zahviezdili na súťaži Miss. Najnovšie do kolektívu pribudla Slovenka Vivien. A tá v očiach divákov zjavne nespĺňa pomyselné požiadavky na to, ako by súťažiaca tejto reality šou mala vyzerať. Stala sa tak terčom krutého výsmechu!

Ak sa niekto rozhodne stať súčasťou verejného života a prihlási sa do reality šou, musí sa pripraviť na kritiku a obrniť sa voči nej. Nejde to však hneď... A nech sa človek akokoľvek snaží, hejty skrátka zamrzia. V prípade žien o to viac, ak sa týkajú ich vzhľadu. Krutosť internetových hrdinov teraz na vlastnej koži okúsila najnovšia súťažiaca z markizáckeho Love Island.

Blondínka Vivien prišla do projektu len v pondelok a diskutujúci na sociálnych sieťach si ju hneď podali. Vraj im pripomína prerobeného chlapa. A dokonca aj konkretizovali. „Vyzerá ako prerobený policajt z filmu Niekto to rád blond,“ napísala jedna z diváčok a jej komentár sa stal jedným z najpopulárnejších. „Keď so ju videla prvýkrát, tak som si povedala, čo je to za transku, vyzerá ako Rodrigo Alves,“ pridala sa ďalšia.

Jednej z komentujúcich pripomenula prerobeného policajta z Niekto to rád blond. Zdroj: Columbia TriStar Films

Tie najtvrdšie komentáre, prekvapivo, napísali práve ženy. Našli sa však aj muži, ktorí si do tejto citlivej témy rypli. „Vyzerá ako kus chlapa, to je tak, keď tam berú dievčatá, čo vyzerajú krásne na Instagrame a v skutočnosti príde toto,“ napísal komentujúci. Jednému z pánov dokonca pripomína Arnolda Schwanzeneggra. No nech už Vivien pripomína kohokoľvek, podobné komentáre by si na svoju adresu rozhodne nechcel čítať nikto.

Na adresu Vivien sa na sociálnych sieťach začali kopiť výsmešné komentáre. Zdroj: Tv Markíza