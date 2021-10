Sexi Slovenka ROZBILA markizácky pár a potom… SLZY a veľké VYZNANIE lásky!

Ako to už býva, produkcia poslala nový párik na rande. Kým Pítr a Vivien išli na spoločnú večeru, nešťastná Gabika sedela vo vile a debatovala s Nicole. Tú zaujímalo, či sa do Pítra náhodou nezamilovala. „To už nie je len pobláznenie," povedala úprimne zaľúbená brunetka a prezradila, že kým Pítr spal pri svojej novej polovičke, pod rúškom tmy si s Gabikou vyznali lásku.

Gabiku opäť oddelili od jej partnera Pítra Zdroj: TV Markíza

„Pítr si vzal moju ruku a potom napísal M... potom I... a potom už... Spýtal sa ma, či viem, čo mi včera napísal na tú ruku a ja že hej," prekvapila. „Ja som mu to potom vrátila," priznala v rozhovore s Nicole. Pár Gabika & Pítr už noví súťažiaci oddelili niekoľkokrát, no zrejme kvôli tomu, že ich city sú čoraz hlbšie, to tentokrát znášajú ťažšie.

Gabika a Pítr sa v noci držali za ruku. Novej hráčke Viven sa to vôbec nepáčilo Zdroj: TV Markíza

A asi práve to, že obaja museli znova spať po boku niekoho iného, dohnalo Pítra k tomu, aby atraktívnej modelke priznal, že sa do nej naozaj zamiloval. Nočné nežnosti a držanie sa za ruku so svojou vyvolenou sa však vôbec nepáčili novej hráčke Vivien.

„Vy ste sa držali za ruku v noci," zaujímala sa počas rande s Pítrom - a on nič neskrýval. Lenže Vivien z tejto situácie nebola nadšená. „Ja som si to všimla. Tak bolo to také nepríjemné, vieš. Že ležíš so mnou a z druhej strany sa s niekým držíš," povedala mu, čo diváci veľmi nechápu. „Tak prišla tam a rozbila zaľúbený pár. Čo si myslela, že po nej hneď prvú noc skočí a na Gabiku zabudne?" pýtajú sa fanúšikovia šou, k čomu zrejme netreba nič viac dodávať..

Vivien rozbila pár Gabriela & Pítr a s feši modelom si vyrazila na večeru. Zdroj: TV Markíza

Gabika znášala rande Vivien a Pítra len veľmi ťažko a dokonca sa rozplakala. Zdroj: TV Markíza