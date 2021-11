FOTO Sexi markizáčku napadol vlastný pes: ODHRYZOL JEJ NOS… 45 stehov, takmer oň prišla!

Keď Gabriela Gašpárová prišla do šou Love Island, ulovila Pítra Havránka a odvtedy mu zostala verná. Obaja dokonca hovoria o láske. Ich vzťah vo vile však prešiel viacerými skúškami a Pítra aj Gabču viackrát rozdelili takzvaní bombshells. Niet divu, obaja sú veľmi atraktívni ľudia.

No ešte pred pár rokmi si Gabriela myslela, že bude doživotne zmrzačená. Keď mala len 16 rokov, napadol ju vlastný pes, išlo o útok priamo na jej tvár. Odhryzol jej nos. Myslela si, že oň nadobro prišla. Našťastie rýchly zásah lekárov jej ho zachránil. A dnes už nemá takmer žiadne následky.

Gabrielu Gašpárovú napadol ich vlastný pes - Akita inu. Zdroj: Instagram G.G.

„Gábi mala 45 stehov, ale teraz to už nie je skoro vidieť. Našťastie sme narazili na dobrú doktorku a po laseroch sa jazvy takmer stratili, nos jej prišili tak, že to takmer nie je vidieť,“ spomínala Gábinina mama pre Expres.cz s tým, že pes neútočil úmyselne. „Mal epileptický záchvat,“ dodala pani Gašpárová, ktorá si dodnes pamätá na Gabrielu so zakrvaveným uterákom pri tvári.