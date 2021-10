MALÍ speváci, VEĽKÉ hity: Toto je ZOZNAM piesní prvého kola MINI Tváre!

BRATISLAVA - Už v stredu na obazovkách televízie Markíza odštartuje špeciálna verzia obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Do MINI Tváre produkcia vybrala 7 talentovaných detí, ktoré už onedlho predvedú, čo sa v nich skrýva. A tu je zoznam piesní úvodného kola!

Počas každého kola vystúpi aj jeden špeciálny hosť a dieťa, ktoré sa do výberu siedmich najlepších nedostalo. Tentokrát divákov aj malých spevákov poteší kráľ detských piesní Miro Jaroš,ktorý si zaspieva s len 5-ročným Šimonkom Kremnickým.

Pozrite si prvé zábery z úvodného kola šou Tvoja MINI tvár znie povedome:

Prvá epizóda šou bude nadupaná veľkými hitmi, s ktorými sa budú musie malí speváci popasovať čo najlepšie. A toto je zozam piesní, ktoré túto stredu zaznejú:

Tadeáš Duchoň – Michal Dočolomanský – Lipová lyžka

Zdroj: TV Markíza

Lukáš Červený – Bard YLVIS Vegard – The Fox

Ondrej Potančok – PSY – Gangnam Style

Vanessa Ostrochovská – Adele – Someone Like You

Melissa Mandy Marušková – Rammstein – Du Hast

Nela Kronauerová – Iveta Bartošová –Tři oříšky

Sára Šalingová – Kristína – Ta ne

