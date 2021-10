Supervýber v Superstar začal KATASTROFOU: PLAKALI dievčatá aj POROTA!

Supervýber začal spoločnou piesňou štyroch dievčat, ktoré na kastingoch patrili medzi tie najšikovnejšie. Kočkám pridelili pieseň od Beyoncé, lenže, ako sa ukázalo, zarúbali poriadne vysoko. Napriek tomu, že o talente dám nie je žiadnych pochýb, hit Single Ladies bol pre ne až príliš veľké sústo. A hoci sa snažili a dokonca sa aj pokúsili o spoločnú tanečnú choreografiu, vôbec to nedopadlo dobre.

Porota dievčatá poriadne zvozila. „Bol to brutálny chaos. Nevedela som, kto kde je, kto kedy spieva... Bolo to chaotické, neorganizované, také až amatérske,” zhodnotila Patricie Pagáčová a jej kolegyňa Monika bola ešte tvrdšia. „Úprimne... Ja by som si najradšej celé toto vystúpenie vymazala z hlavy,” povedala im bez servítky. Tú by v tom momente potrebovali skôr samotné speváčky, pretože sa im už z očí rinuli slzy.

Baby boli najprv vysmiate, no potom prišiel plač... Zdroj: V Markíza

A potom prišlo na hodnotenie Leoša Mareša, po ktorom sa dievčatá presunuli bokom a začali plakať ešte viac. Keď sa vrátili, aby si vypočuli definitívny ortieľ, ich emócie zasiahli aj samotnú porotu. Slzy v očiach mal Marián Čekovský, neubránila sa im ani Patricie Pagáčová. Čo sa dialo, uvidíte vo videu vyššie, kde nájdete aj celé vystúpenie!

