Alec Baldwin usmrtil kameramanku (†42): PRVÉ VYJADRENIE po tragédii... Moje srdce je zlomené!

K tragédii došlo pri natáčaní westernu s názvom "Rust", v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu.Halyna Hutchins a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin," uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň bola používaná ako rekvizita, pričom bezprostredne po streľbe mal otrasený Baldwin len v šoku opakovať: "Prečo ste mi dali nabitú zbraň?!"

Postrelenú 42-ročnú kameramanku previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Muža, režiséra filmu, so zraneniami (48) previezla sanitka do inej nemocnice. Jeho stav je v súčasnosti kritický. Polícia prípad vyšetruje s cieľom zistiť jeho presné okolnosti. V súvislosti s incidentom nebolo vznesené dosiaľ žiadne obvinenie.

Herec sa aktuálne k celej tragédii prvýkrát vyjadril. Slová plné smútku zverejnil na sociálnej sieti Twitter. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili môj šok a smútok v súvislosti s tragickou nehodou, ktorá si vyžiadala život Halyny Hutchins, manželky, matky a našej hlboko obdivovanej kolegyne.Plne spolupracujem s políciou pri vyšetrovaní toho, ako k tejto tragédii došlo, a som v kontakte s jej manželom a ponúkam jemu, ako aj jeho rodine, svoju podporu. Moje srdce je zlomené pre jej manžela, ich syna a všetkých, ktorí Halynu poznali a milovali," napísal zdrvený herec v príspevku, ktorý má v tomto momente tisíce zdieľaní a komentárov.

Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File