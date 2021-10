Česká speváčka NALOŽILA svojmu "EX": Keď ju POBOZKAL, bolo to vraj ODPORNÉ... Celý čas KLAMAL!

BRATISLAVA - Šou Love Island si od začiatku vysielania získala mnoho fanúšikov. A hoci je na obrazovkách ešte len pár týždňov, vyzerá to tak, že niektorí účastníci našli vo vile lásku, ktorá prerastie aj do reality. Rovnaké šťastie nemala speváčka Mishala. Temperamentná kráska z Česka totiž z hry vypadla, a to práve kvôli tomu, s kým tvorila pár.

Mishala sa dala počas párovania dokopy s Tomášom zo Slovenska. Ten ju prebral sympaťákovi Vildovi, čím si pohneval mnohých divákov, ktorým už beztak nebol veľmi sympatický.

No a aby toho nebolo málo, ukázalo sa, že je aj poriadny klamár, keď vo vile pošpinil práve Vilda. Tomáš totiž všetkým narozprával, že ryšavý tanečník intrigoval a chcel rozbiť jeden z párov. To však plánoval on sám s dnes už bývalým súťažiacim Vaškom, ktorý sa rovnako ako on vo vile veľmi dlho nezdržal.

Vytvorenie páru s Tomášom stálo Mishalu miesto vo vile. Zdroj: TV Markíza

Na to všetko však Mishala prišla až v čase, keď vypadla a pozrela si dovtedy vysielané diely, kde sa ukázalo, čo Tomáš robil a hovoril za jej chrbtom. A priznala, že ju to poriadne naštvalo! Viac sa dozviete v našom rozhovore nižšie, kde otvorene prehovorila o vzťahu Nathana a Tess, ktorí spolu podľa nej nezostanú...