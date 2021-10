Je to vonku! TWiiNS predstavili nový klip: Veronika v ňom prezradila pohlavie svojho bábätka!

Veronika a Daniela Nízlové z dua TWiiNS predstavujú novú pieseň z trochu iného súdka, ako sme pri dievčatách zvyknuté. Vždy sexi krásky totiž presedlali na tvorbu pre deti. S nápadom prišli Juraj a Andrea Čurní, ktorí speváčkam navrhli, aby prerobili staré skladby z legendárnej relácie Zlatá brána.

„Vybrali sme 17 skladieb, keďže Zlatá brána sa vysielala od 70. do 90. rokov, tak bolo z čoho vyberať. My sme pozerali Zlatú bránu v 90. rokoch, čiže kopec skladieb poznáme, ale pre mladšie ročníky to budú neopočúvané skladby, teda okrem najväčšieho hitu Bola raz malá hviezdička, lebo tú notoricky poznajú asi všetky generácie,“ prezradili nám TWiiNSky.

Zdroj: archív TWiiNS

Všetky tieto piesne pritom napísali veľkí autori, známi aj z učebníc literatúry - ako napríklad Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová Martáková či Krista Bendová. „Album vyjde pred Vianocami, jednu skladbu sme urobili aj v spolupráci so Zuzkou Tlučkovou, keďže účinkovala v Zlatej bráne,“ dodali sestry. V týchto chvíľach TWiiNS predstavujú prvú detskú pieseň s názvom Bábika na kľúčik.

A v tej, ako nám tehotná Veronika avizovala už v auguste, prezrádza tajomstvo, ktoré doteraz prísne strážila - pohlavie bábätka, ktoré nosí pod srdcom. Dozviete sa ho vo videoklipe!