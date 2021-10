Tak TOTO tu ešte nebolo! Dojatý Habera v SLZÁCH... Vyštartoval zo stoličky a išiel ho OBJAŤ!

BRATISLAVA - Vždy má chladnú hlavu a po ruke trefnú poznámku. Či už sa mu niekto páči alebo nie, nedáva si servítku pred ústa a tak, ako niekoho dokáže vychváliť do nebies, nemá problém súťažiacich skopať pod čiernu zem. Nie nadarmo je Pavol Habera (59) už roky hlavou poroty Superstar. Človek by si povedal, že s lídrom kapely Team už nič nezatrasie a v televíznej šou idú jeho city bokom, ale... Tak toto tu ešte nebolo!

30-ročný Sebastian Dejmek vôbec nemal ľahký život. „Narodil som sa s detskou mozgovou obrnou. Navyše som sa narodil rodičom, ktorých nepoznám, takže som adoptovaný. Maminka si ma vzala aj s tým, že nikdy nebudem chodiť. Ale dostala sa k nej Vojtova metóda a rozchodila ma. Takže sa stal taký zázrak, za ktorý môžem ďakovať,” vysvetlil sympatický mladík, ktorý vo voľnom čase spieva v kostole.

„Je to pre mňa ako preniesť sa do iného sveta. Preniesť sa do sveta tam hore, kde mi je dobre,” povedal skromný spevák, ktorý skladá aj vlastné piesne a porote bol vďaka svojej pokore a vystupovaniu okamžite sympatický. „Prihlásil som sa, pretože spev je pre mňa poslanie. Som veriaci a v tej mojej viere je obrovská nádej. A to je tá nádej, ktorú by som chcel odovzdať ľuďom okolo. Zvlášť v tejto dobe, keď je tak veľmi potrebná,” prezradil.

Sebastian dojal celú porotu. Neudržal sa ani Pavol Habera. Zdroj: TV Markíza

O tom, čo by robil, ak by vyhral, nepremýšľal. Až na popud Paľa Haberu sa zamyslel, kam by peniaze investoval. „Mám chorého brata, ktorý žije v špeciálnom domove a bude asi už navždy odkázaný na niečiu pomoc. Takže určite by som sa o neho mohol nejako postarať. A pretože som adoptovaný a mamina mi dala v živote všetko, podporovala ma a s tým bráškom to má naozaj veľmi ťažké, pretože je to veľké dieťa, chcel by som sa postarať o svoju rodinu,” povedal úprimne Sebastian a dodal, že nejakou troškou by samozrejme radosť urobil aj sebe.

Pred porotu napokon predstúpil s jednou z piesní, ktoré si sám zložil. Keď začal hrať a spievať, všetci mali slzy na krajíčku. Postup síce nezískal, ale... Pozrite sa sami vo videu vyššie! Takú reakciu Paľa Haberu ste ešte nevideli!

Zdroj: TV Markíza

