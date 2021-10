76-ročná herečka v štýle Lady Gaga: Tá ženská je neuveriteľná!

PARÍŽ - Neustále popiera svoj vek! Herečka Helen Mirren často chodí na spoločenské udalosti na rozdiel od mnohých svojich mladších kolegýň vo výrazných farbách a vždy vyzerá famózne. Aktuálne sa dokonca v 76 rokoch prešla po móle ako jedna z modeliek. A sekne jej to aj v temnom štýle à la Lady Gaga.

Spoločenské akcie sú často plné dám v čiernych róbach. Herečka Helen Mirren sa však aj po sedemdesiatke oblieka do žiarivých farieb a mnohokrát zatieni aj svoje oveľa mladšie kolegyne.

Zdroj: SITA

Niet sa teda ani čo čudovať, že kompetentným napadlo spraviť z nej modelku. Helen sa prešla po móle v rámci prehliadky Le Defile L'Oreal Paris 2021. Tentoraz však predviedla práve "temný" štýl – čierno-biely kostým, čierne sandále na platforme, extravagantné líčenie.

Mnohí účastníci by si v takomto štýle určite vedeli predstaviť aj speváčku Lady Gaga, ktorá je od herečky o 41 rokov mladšia. Napriek tomu asi nikomu nenapadlo, že by Helen vyzerala akosi neprimerane či nevhodne. Je priam neuveriteľné, ako jej to parádne sadlo!

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia