Maturitné FOTO Paľa Haberu: Preboha, to je už vyše 40 rokov?!

Paľo Habera je na slovenskej hudobnej scéne už desiatky rokov. A keď sa pochváli nejakou starou fotografiou, mnohí sa zhodujú, že s vekom "dozrel do krásy". Aj pár mesiacov pred 60. narodeninami vyzerá viac než dobre.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

Aktuálne si spevák zaspomínal na časy, keď bol čerstvo dospelý. „Každý to máme v 18-ke inak. Ja som vedel len, že nechcem ísť na dva roky na vojnu, a preto musím ísť na vysokú školu (úplne jedno akú) a že potom, ak ju dokončím, tak budem niekde asi pracovať. A dúfal som, že ma to bude aspoň trochu baviť. No a mal som svoju hudbu, šport a divné fúzy. Dopadlo to celkom dobre a to všetko – pre mňa tak dôležité – mi zostalo,” napísal k snímke z maturitného tabla.

Keby nešlo o taký retro záber, mnohým by možno ani nenapadlo, že skúšku z dospelosti skladal Habera už pred 42 rokmi.