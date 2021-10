FOTO Moderátorka opäť šťastná po boku NOVÉHO MUŽA: Aha, akého fešáka ulovila!

ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Sexi moderátorka a športovec ohlásili koniec!

Už sú to takmer 2 roky, čo Mária potvrdila, že po dvoch rokoch vzťahu s basketbalistom Richardom Körnerom prišiel rozchod. Odvtedy sa o žiadnom mužovi v jej živote nevedelo, so žiadnym sa verejnosti nepochválila. No všetko nasvedčuje tomu, že blondínka je opäť šťastná po boku nového muža.

Maja sa v posledných mesiacoch chválila fotkami z dovoleniek v exotike, no neukázala, s kým ich trávi. Až pri poslednom výlete v Turecku sa pochválila spoločnými zábermi celej partie dovolenkárov. A už pri letmom pohľade na fotku bolo jasné, že išlo o 6 párov.

Spoločný výlet si urobili raper Separ s priateľkou Cynthiou, producent Peter Pann s manželkou Kristínou, moderátor Osťo s manželkou Ľubicou... No a bolo hneď jasné, že Mária tam bola tiež so svojou polovičkou. Ako sa nám podarilo zistiť, moderátorka správ z Fun rádia randí s istým Patrikom.

Zdroj: Instagram

A okrem Turecka si dvojica v lete stihla užiť aj luxusnú dovolenku na exotických Seycheloch. Dokonca si spravili aj rovnakú fotku na tom istom mieste. Máriu sme v tejto súvislosti aj oslovili, no zatiaľ na naše otázky neodpovedala. No v každom prípade si myslíme, že fotky hovoria za všetko. Pozrite, akého fešáka si ulovila!