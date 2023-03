Markizáčka je opäť ZADANÁ: Vkus nemení... Podobnosť AKTUÁLNEHO s BÝVALÝMI je do očí bijúca!

Srdce markizáckej moderátorky Márie Zelinovej v minulosti patrilo vysokému basketbalistovi, tiež bratovi influencerky Naty Kerny, Richardovi Körnerovi. Aj keď ich vzťah vyzeral sľubne, bohužiaľ im to v spoločnom živote nevyšlo a ich cesty sa v roku 2019 rozišli. Po Máriinom boku sa približne dva roky neobjavoval žiadny muž...

V roku 2021 začala bývalá modelka zverejňovať na sociálnej sieti fotografie z luxusných dovoleniek. Všetkým bolo jasné, že svet neobjavuje sama, ale s nejakou ďalšou osobou. Keď zverejnila spoločný záber z jednej z dovoleniek, odhalila aj identitu svojej novej lásky. Na naše otázky o novom vzťahu síce vtedy neodpovedala, ale dá sa povedať, že spoločné zábery hovorili za všetko.

Galéria fotiek (6) Mária Zelinová

Zdroj: Ján Zemiar

No ako plynul čas, blondínke nevyšla ani ďalšia známosť. Dlhší čas sa v spoločnosti Mária ukazovala sama, ale vyzerá to tak, že sa jej opäť pošťastilo. Najnovšie sa na Instagrame pochválila spoločnými zábermi s istým mužom. Najprv si urobili výlet do neďalekého Hainburgu a neskôr zamierili do Vysokých Tatier.

Uplynulý víkend nabitý programom si dvaja čerství zaľúbenci užili v našich veľhorách. Fotografie plné náklonnosti nechýbali ani spod Tatier. Mária si ulovila poriadneho fešáka, o tom niet pochýb, ale nášmu oku neuniklo, že jej nový priateľ sa náramne podobá na jej bývalých. Rovnaký vzhľad, podobné črty, ale aj samotný štýl. Z tohto plynie len jediné, a to , že moderátorka svoj vkus nemení.

Máriin bývalý priateľ Richard Körner, s ktorým sa rozišla v roku 2019

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram M.Z.

Máriin bývalý priateľ Patrik Nagy, s ktorým sa dala dokopy v roku 2021

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram

Máriin aktuálny priateľ, ktorého meno je zatiaľ neznáme

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram M.Z.