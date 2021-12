Karel Gott sa v hrobe obracia: Ďalšia ODVYKAČKA!

PRAHA/HELSINKI - Už počas svojho života riešil spevák Karel Gott závislosť svojej najstaršej dcéry Dominiky. Zaplatil jej pobyt na klinike, chcel ju dokonca poslať na liečenie do Talianska. A blondínka bojuje so svojimi démonmi doteraz. Na jar sa liečila zo závislosti od liekov, v novembri nastúpila na odvykačku kvôli alkoholu!

Dominika Gottová bojuje so závislosťami už celé roky. Kedysi jej otec našiel liečebňu v Taliansku, neskôr v roku 2018 nastúpila na kliniku v Helsinkách. „Na tej klinike, ktorú mi ocko zaplatil, som sa skutočne v tom čase dostala z najhoršieho,” tvrdila médiám.

Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem

No v roku 2019, keď sa nakrúcal dokument Karel, bola na tom opäť zle. Prevalilo sa to začiatkom roka 2020, keď Dominika nedala súhlas na to, aby boli zábery s jej osobou vo filme použité. Vraj vyzerala príšerne. Pri tejto príležitosti priznala závislosť od alkoholu a liekov a sľúbila, že sa bude liečiť.

No neskôr už jednu časť vehementne popierala. Pred odchodom do Fínska totiž vyhlásila, že zrejme nastúpi do liečebne. Nie však kvôli pitiu! „Nehrá v tom úlohu alkohol, nie som už na ňom závislá,” uviedla pre Aha! Nakoniec do liečebne naozaj nastúpila a podrobila sa odvykačke od liekov.

No na jar 2021 sa vrátila do Prahy a opäť šokovala. Nielen svojím výzorom. „Začala som počas liečenia obmedzovať aj alkohol, ktorý moje telo tiež ničil. Dávam si už maximálne pohárik denne,” vyhlásila veselo Dominika, ktorá si evidentne myslela, že svoje pitie má pod kontrolou.

Zdroj: profimedia.sk

Lenže vôbec to tak nebolo. Situáciu musela opäť riešiť! Denníku Aha prezradila, že v novembri opäť podstúpila liečenie. „Bola som tam tri týždne a teraz dochádzam na ambulantné terapie,” prezradila Gottová. No zdá sa, že sa iba dokola točí v jednom kolotoči. Vždy nastúpi do liečebne len na pár týždňov a po chvíli sa opäť vráti k svojim zlozvykom.