JOJka má novú hviezdu: Ale veď toto je Pátrovič v sukni!

Bratislavčanka Ingrid je jednou z tých odvážlivcov, ktorí sa rozhodli skúsiť šťastie v aktuálnom ročníku šou Česko Slovensko má talent. Aj keď sa pôvodne chcela predviesť ako speváčka, počas rozhovoru s porotou dokázala, že jej viac ide ľudové rozprávačstvo.

Bratislavčanka Ingrid skúsila šťastie v talentovej šou. Zdroj: TV Joj

Prostoreká upratovačka z nemocnice svojími odpoveďami bavila nielen porotu, ale aj divákov prítomných na nakrúcaní. „My Rómovia nekradneme, my len presúvame veci,” poznamenala napríklad Ingrid. Tá má dvoch dospelých synov, manžel jej zomrel. Aj to však okomentovala svojským spôsobom. „Keby pil, fajčil, on by ešte žil, dilino jeden. Gádžo...”

K spevu sa Ingrid nakoniec nedostala. „Netreba to kaziť. Máme tu ľudového rozprávača autentického,” poznamenal Slávik, ktorý jej dal svoje "áno" a postup ďalej. Ako reagoval zvyšok poroty sa dozviete dnes večer na Jojke.

Jozef Pátrovič je hviezdou aj napriek tomu, že nemá spevácke nadanie. Rovnako tak aj pani Ingrid. Spievať zrejme nevie, ale fanúšikov si určite nájde. Zdroj: TV JOJ