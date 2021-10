Takýto EXTRÉM ešte v Jojke nemali: Preboha! Z tohto sa vám urobí zle

BRATISLAVA - Nič pre slabé povahy! Aj takýmito slovami by sa dalo komentovať vystúpenie, ktoré mali možnosť vidieť diváci na obrazovkách Jojky v šou Česko Slovensko má talent. Pred kamery a porotcov totiž predstúpil Američan Andrew Stanton (41), ktorý so svojím telom predvádzal priam neuveriteľné veci.

„To je magor! Čo ti peče? Mne je zle!” Takéto výkriky sa ozývali od porotcovského stolíka, keď v šou Česko Slovensko má talent vystúpil fakír Andrew Stanton. Ten totiž predvádzal kúsky, pri ktorých sa slabším povahám určite urobí nevoľno.

Andrew Stanton predviedol doposiaľ hádam najextrémnejšie vystúpenie v šou Česko Slovensko má talent. Zdroj: TV Joj

Okrem toho, že si do hrdla strkal rôzne meče, predviedol tiež, ako si vie o pár cm presunúť srdce a Malého Miša zdvihol do vzduchu tak, že si ho v podstate zavesil na očné viečka.

„Väčšinu môjho života, približne od šiestich rokov, som prežíval bolesť a strach. Narodil som sa s detskou artritídou, trpel som bolesťou kĺbov. Mama ma učila správne dýchať, meditovať, aby som nemusel brať lieky. Venoval som sa joge, rôznym druhom meditácie a kontrole tela. Keď som videl hltačov mečov, povedal som si, že to nie je možné. A začal som rozmýšľať, ako to urobiť. Nikto ma to neučil, začal som to skúšať sám. A som tu,” povedal na margo svojho talentu Andrew, ktorý šokoval nielen porotu, ale aj mnohých divákov.

Reakcie porotcov talentovej šou stoja skutočne za to. Zdroj: TV Joj

Aj moderátorka Jasmina Alagič neskrývala zdesenie. Zdroj: TV Joj

